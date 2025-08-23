Ипотечный продукт «Келечек»: выдано гарантий на сумму 5,5 миллиона сомов

По ипотечному продукту «Келечек» выдано гарантий на сумму более 5,5 миллиона сомов. Это позволило кыргызстанцам получить ипотечные кредиты в объеме 21,2 миллиона сомов, сообщает Гарантийный фонд.

Отмечено, что «Келечек» набирает популярность среди населения. Ранее проведена серия обучающих семинаров для кредитных специалистов банков-партнеров во всех регионах страны. Основное внимание было уделено преимуществам и условиям предоставления ипотечного продукта «Келечек».