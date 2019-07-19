Инвестиционная активность в Кыргызстане будет формироваться за счет госпроектов

Инвестиционная активность в течение 2019-го и в среднесрочной перспективе во многом будет формироваться за счет реализации государственных проектов, финансируемых из внешних источников. Такой прогноз дает команда аналитиков Евразийского банка развития.

По ее оценке, по итогам года ожидается рост ВВП Кыргызстана на уровне 4 процентов. Показатель будет во многом обеспечен расширением производства золота. При этом под влиянием сдержанной динамики внутреннего спроса и слабой ценовой конъюнктуры на мировых рынках продовольствия инфляция по итогам 2019-го составит 2,1 процента.

«На сегодня сохраняется спад в производстве нефтепродуктов, пищевых продуктов и деревянных и бумажных изделий. По нашим оценкам, неопределенность в промышленном секторе, исключая золоторудный фактор, будет сохраняться до возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов», — заключили в ЕАБР.