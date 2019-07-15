Либерализация перевозок через Казахстан. Вводятся навигационные пломбы

При транзите товаров из Кыргызстана в Россию через Казахстан будут использоваться навигационные пломбы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления торговой политики Минэкономики Кубан Айдаралиев.

По его словам, ранее перевозчиков, следующих из КР в РФ, останавливали на территории РК для проверки. Это увеличивало время и стоимость транзита. В итоге сложности сказывались и на объемах экспорта товаров.

«Но на прошлой неделе в Кыргызстан с официальным визитом приезжал премьер-министр Казахстана. Вопрос транзита товаров в Россию решен. Теперь на границе с РК будут использовать навигационные пломбы. Сниматься они будут на казахско-российской границе», — рассказал Кубан Айдаралиев.

При этом он отметил, что в ходе переговоров Казахстан предоставил много фактов несоответствия товаров провозимой документации.

«Перевозчики и владельцы грузов не следят за документами. Элементарно названия продуктов в документах не совпадают. Такого быть не должно. Мы сказали перевозчикам, что ответственность лежит на них и владельцах. Они должны обеспечить совпадение груза и документов. Мы со своей стороны должны принять жесткие меры», — заключил представитель Минэкономики.