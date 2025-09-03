13:41
Экономика

В КР хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из третьих стран в ЕАЭС

Кабмин выносит на общественное обсуждение проект постановления о проверке соответствия машин, ввозимых из-за границы. Новые правила коснутся автомобилей, со дня выпуска которых прошло не более трех лет.

Предлагается, чтобы такие авто проходили специальную проверку на соответствие требованиям безопасности. Ее смогут проводить только аккредитованные лаборатории, внесенные в реестр ЕАЭС.

Главное изменение: даже после проверки использовать эти машины можно будет только на территории Кыргызстана. В техпаспорте будет сделана отметка: «Транспортное средство допускается эксплуатировать только на территории КР».

Ранее заявителями на получение сертификата безопасности могли быть только юрлица или индивидуальные предприниматели. Теперь это ограничение отменили.

По сути, эта норма нужна, чтобы не использовать страну как транзитный коридор для ввоза автомобилей из третьих государств на рынок ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341986/
