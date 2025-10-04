20:11
Главным транзитным каналом поставок автомобилей в Россию остается Кыргызстан

Главным транзитным каналом поставок автомобилей в Россию остается Кыргызстан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он подвел итоги сентября и обозначил цифры.

По его словам, доля альтернативного импорта в сентябре превысила 50 процентов. В сентябре в Россию было ввезено 33,6 тысячи новых легковых автомобилей. Это на две трети (68 процентов) меньше, чем в сентябре 2024 года.

Эксперт отметил, что нынешний сентябрь в плане импорта оказался уникальным месяцем. Впервые в истории объем альтернативного импорта (51 процент) превысил поставки официальными дистрибьюторами (49 процентов).

«Во-первых, ряд китайских компаний переключился с импорта на сборку автомобилей в России. Во-вторых, предстоящее повышение утильсбора подстегнуло спрос на автомобили не китайских марок из-за рубежа. Основным каналом поставок новых автомобилей (как официальных, так и альтернативных) останется Китай (65,2 процента). Главным транзитным каналом является Киргизия (16,3 процента). На Южную Корею и Казахстан приходится примерно по 5 процентов импорта», — написал Сергей Целиков.

Доля Беларуси сократилась до 3,6 процента. Новые автомобили везут также через Грузию (1,1 процента) и напрямую из Германии (1,1 процента) и Японии (0,9 процента).
