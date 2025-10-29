Выйти из статуса страны без выхода к морю к транзитной может КР, считает эксперт

Разработать маршрут через Каспийское море для транзита грузов из стран Центральной Азии в Россию предложил замглавы Ассоциации международных грузоперевозок Игорь Голубев, выступив на панельной сессии международной выставки KyrgyzTransLogistic 2025.

По его словам, маршрут предполагает транспортировку грузов из порта Туркменбаши (Туркменистан) в порт Астрахани (Россия) через Каспийское море.

Он добавил, что рассматривается вопрос о покупке паромов типа Ro-Ro. Указанный маршрут позволит оптимизировать транспортировку и снизить зависимость от транзита через другие страны. Это создаст дополнительные возможности для развития логистики в регионе.

Кыргызстан может перейти от статуса «страны без выхода к морю» к статусу транзитной страны, которая свяжет несколько регионов, высказал мнение первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов. «Мы относимся к категории landlocked countries. Наша цель — стать land-linked country, то есть страной, которая соединяет регионы. Кыргызстан должен стать связующим звеном между Европой и Азией, между глобальным севером и югом», — пояснил он.

Через территорию Кыргызстана в будущем могут проходить ключевые транспортные и торговые маршруты, что позволит укрепить роль страны в региональной логистике.