20:29
USD 87.45
EUR 102.01
RUB 1.08
Экономика

Запрет на транзит российского газа через Евросоюз в другие страны утвержден

Совет Европейского союза утвердил запрет на транзит российского газа через ЕС в другие страны с 1 января 2026 года.

Совет также утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа в России с 1 января 2028-го.

«Совет Евросоюза утвердил свою переговорную позицию относительно проекта постановления об отказе от импорта российского природного газа. Это решение включает запрет на закупки как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из России. Оно должно вводиться в действие поэтапно, а полный запрет начнет действовать 1 января 2028 года», — говорится в сообщении.

Таким образом, ужесточены требования Еврокомиссии, которая предлагала расторгнуть долгосрочные газовые контракты с РФ с января 2028-го. Запрет также расширен теперь на нефть и нефтепродукты из России.

Для того чтобы решение вступило в силу, его должен одобрить Европарламент.

Напомним, Европарламент также предлагает запретить с 1 января следующего года временное хранение российского природного газа в хранилищах на территории Европейского союза. Чтобы устранить возможность обхода этой нормы, энергооператорам придется предоставлять таможенным органам более четкие и подробные доказательства страны происхождения газа до того, как он будет ввезен или закачан в газохранилище.

Помимо этого, в законопроекте предлагается запретить с начала 2026-го любой импорт российской нефти, включая нефтепродукты. До этой даты для импорта потребуются разрешение таможни и верификация государства происхождения нефти.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347819/
просмотров: 95
Версия для печати
Материалы по теме
Теперь под запретом и лошади: Кыргызстан ужесточил правила вывоза скота
Запрет на импорт нефти и газа из России с 2026 года поддержали в Европарламенте
Запрет на ношение никабов. В Ошской области провели рейд и оштрафовали 28 женщин
Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70 процентов за четыре года
Новый глава представительства Евросоюза назначен в Кыргызстане
В Италии хотят ввести полный запрет на ношение паранджи и никаба
Двойные стандарты? Семь стран ЕС увеличили импорт энергоресурсов из России
Запретить китайским авиакомпаниям пролетать над Россией требует Белый дом
Запрет передачи третьим лицам банковской карты пропишут в клиентском договоре
КР просит «Газпром» увеличить финансирование газификации на 1,5 миллиарда сомов
Популярные новости
Цены на&nbsp;продукты ползут вверх. Что в&nbsp;Кыргызстане подорожало заметнее всего Цены на продукты ползут вверх. Что в Кыргызстане подорожало заметнее всего
Рубль прекратил рост и&nbsp;подешевел, тенге дорожает. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;октября Рубль прекратил рост и подешевел, тенге дорожает. Курс валют на 20 октября
Рубль продолжает дорожать, как и&nbsp;евро с&nbsp;юанем. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;октября Рубль продолжает дорожать, как и евро с юанем. Курс валют на 16 октября
Долг за&nbsp;асфальт: как кредит &laquo;купил&raquo; Кыргызстану новый закон о&nbsp;безопасности Долг за асфальт: как кредит «купил» Кыргызстану новый закон о безопасности
Бизнес
Кешбэк за&nbsp;каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в&nbsp;Манасе Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Как в&nbsp;России изменятся цены на&nbsp;бензин с&nbsp;ноября Как в России изменятся цены на бензин с ноября
В&nbsp;Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и&nbsp;$30 миллионов инвестиций В Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и $30 миллионов инвестиций
Теперь переводы Astrasend в&nbsp;долларах можно получить в&nbsp;&laquo;Оптима Банке&raquo; Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»
20 октября, понедельник
20:21
Запрет на транзит российского газа через Евросоюз в другие страны утвержден Запрет на транзит российского газа через Евросоюз в дру...
20:01
Испания вновь предлагает отменить сезонный перевод часов в ЕС
19:46
Матч-реванш. Сборная Кыргызстана по футзалу снова сыграет с Грузией
19:22
В работе Signal, Zoom, Duolingo и других сервисов произошел сбой
19:00
Даже два дня недосыпа имеют последствия. О важности сна рассказали медики