Запрет на транзит российского газа через Евросоюз в другие страны утвержден

Совет Европейского союза утвердил запрет на транзит российского газа через ЕС в другие страны с 1 января 2026 года.

Совет также утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа в России с 1 января 2028-го.

«Совет Евросоюза утвердил свою переговорную позицию относительно проекта постановления об отказе от импорта российского природного газа. Это решение включает запрет на закупки как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из России. Оно должно вводиться в действие поэтапно, а полный запрет начнет действовать 1 января 2028 года», — говорится в сообщении.

Таким образом, ужесточены требования Еврокомиссии, которая предлагала расторгнуть долгосрочные газовые контракты с РФ с января 2028-го. Запрет также расширен теперь на нефть и нефтепродукты из России.

Для того чтобы решение вступило в силу, его должен одобрить Европарламент.

Напомним, Европарламент также предлагает запретить с 1 января следующего года временное хранение российского природного газа в хранилищах на территории Европейского союза. Чтобы устранить возможность обхода этой нормы, энергооператорам придется предоставлять таможенным органам более четкие и подробные доказательства страны происхождения газа до того, как он будет ввезен или закачан в газохранилище.

Помимо этого, в законопроекте предлагается запретить с начала 2026-го любой импорт российской нефти, включая нефтепродукты. До этой даты для импорта потребуются разрешение таможни и верификация государства происхождения нефти.