Транзит новых легковых авто через Кыргызстан в РФ сократился на 52,5 процента

Транзит новых легковых автомобилей через Кыргызстан в Россию в текущем году сократился на 52,5 процента. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его данным, в целом импорт новых легковых автомобилей сократился на 64 процента. За 10 месяцев 2025 года в Россию ввезли 290 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 64 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечены три причины столь сильного сокращения объемов импорта. Первая — сокращение объемов рынка (- 20 процентов). Вторая большие прошлогодние стоки. И третья — увеличение объемов сборки на территории России.

Ввоз новых автомобилей из Китая сократился на 68 процентов — до 210 тысяч штук. Тем не менее КНР остается самым большим каналом поставок — 72,5 процента от общего объема. Транзит через Кыргызстан в текущем году сократился до 32,5 тысячи штук. Доля КР в этом году составляет немногим более 11 процентов.
