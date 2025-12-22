08:27
Безопасность транзитных перевозок обсудили Кыргызстан и Афганистан

В Кабуле прошла встреча заместителя министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Алмаза Тургунбаева с замминистра транспорта и гражданской авиации Афганистана Абдулом Хайдари.

По данным пресс-службы Минтранса, стороны обсудили развитие транспортного сотрудничества и расширение международных грузоперевозок. КР предложила обменяться бланками разрешений на 2026 год в объеме 1 тысячи единиц, предложение поддержано.

Афганистан, в свою очередь, предложил заключить двустороннее соглашение о транзите. Также обозначены вопросы безопасности грузоперевозок и интерес Кыргызстана к транзитным маршрутам через Афганистан в направлении Ирана и Пакистана.
