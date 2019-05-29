Дом в «золотом квадрате» Бишкека стал проклятием инвестора

В 2014 году компания «Гранд Хаус» сдала в эксплуатацию свой единственный проект — долгострой «Панфилов парк» в «золотом квадрате» столицы. Только вот недвижимость стала проблемой и для дольщиков, и для кредиторов, и в конечном итоге для ее основного владельца.

Долгострой без дольщиков

В 2007 году компания «Гранд Хаус» приступила к строительству 12-этажного жилого дома на улице Логвиненко, 32. Район престижный. Дом начали строить прямо у парка Панфилова. Однако проект стал настоящей головной болью.

Основным его инвестором значилась компания «Росказмет». Но из-за кризиса в 2008 году строительство приостановили. Возобновили его только в 2012-м. Но потребовались дополнительные инвестиции.

Своих средств у «Гранд Хауса» не было. Только на котлован для дома ушло около $500 тысяч.

«Кроме того, были всего два дольщика. Остальные, узнав о проблемах, поспешили забрать деньги. То есть строительство велось фактически на кредитные деньги. «Гранд Хаус» обратился к нам. Наша компания занимается металлопрокатом. У нас были клиенты среди строительных компаний. Они рассчитывались с нами квартирами, а мы их потом отдавали кредиторам «Гранд Хауса». Два учредителя отказались вкладывать средства в проект. Нам пришлось выпустить облигации, чтобы найти средства на продолжение стройки», — рассказала учредитель ОсОО «Компания «Росказмет» Елена Бегма.

В 2014 году дом достроили и сдали в эксплуатацию. Практически все квартиры дольщики выкупили. Но именно с этого момента и начались проблемы.

Рейдерство вместо возврата долгов

У компании были долги и финансовые обязательства перед инвесторами, которые надо было погашать. Однако на деле все оказалось не так просто. Теперь главный инвестор проекта не может даже вернуть вложенные средства, не говоря о прибыли.

«Было постоянное высасывание из нас денег. Мы вкладывали, раз уж согласились быть соинвесторами. Но в итоге я сейчас не могу забрать даже то, что вложила. А нам ведь надо вернуть деньги тем людям, которые покупали наши облигации», — рассказывает Елена Бегма.

Задолженность «Гранд Хауса» перед «Росказметом» по акту сверки составляет 78 миллионов сомов.

Изначально сумма была больше. Но директора «Гранд Хауса» долги признавали и исправно платили. Тем более инвестор понимал сложности проекта. Фактически строительство получилось дорогим и «съело» возможные доходы. А вот два соучредителя, которые стройку не контролировали, не поверили и потребовали возврата средств. Проблемы начались в 2017 году.

«Ситуация немного странная. Конфликта между «Гранд Хаусом» и «Росказметом» нет. Потому что все директора подтверждали, что задолженность есть, что деньги получали, что «Росказмет» был инвестором. По учредительному договору два учредителя с 15 процентами доли в «Гранд Хаусе» должны были сделать 25 процентов софинансирования. Но не внесли ни тыйына. А теперь они пытаются забрать долю третьего учредителя и отказываются погашать остаток долга», — рассказала адвокат Татьяна Осипова.

Кто кому денег должен

Два российских учредителя компании Александр Полевой и Юрий Куксов решили вернуть свои средства. Они обратились в российский суд с требованием вернуть долг, эквивалентный 37 миллионам сомов, с третьего учредителя компании Виктора Штанько. Суд заявление удовлетворяет, и дальше начинается самое интересное.

«Решение суда выносили без участия Виктора Штанько. Затем его направили в Свердловский районный суд Бишкека с заявлением об изменении способа и порядка исполнения. Проще говоря, истцы попросили суд взыскать долг не с учредителя, а с имущества «Гранд Хауса». Но по закону должны подать новый иск с уплатой государственной пошлины об обращении взыскания на имущество должника. Но этого не сделали. Однако судья Эльвира Джаркеева принимает заявление к производству, а судья Жыпар Сабырова выносит решение в пользу двух учредителей и фактически забирает у дольщиков квартиры в их пользу», — рассказала Татьяна Осипова.

Кроме того, примерно в это же время одна из дольщиц «Гранд Хауса» неожиданно подает заявление и требует возбуждения уголовного дела по факту мошенничества.

Она обвинила владельцев «Гранд Хауса» в том, что так и не получила свою квартиру. На самом деле женщина жила в квартире три года, но не выплатила за нее положенную сумму. Неожиданно правоохранительные органы оказались на ее стороне.

«В мае 2017 года следователь Первомайского РОВД М.Абдраев возбудил уголовное дело и арестовал имущество «Гранд Хауса» стоимостью около $1,5 миллиона. До сих пор по делу нет ни подозреваемых, ни обвиняемых, ни состава преступления. Его дважды прекращали, но аресты со счетов и имущества «Гранд Хауса» почему-то не снимали», — рассказывает Елена Бегма.

Замглавы ГСБЭП и скандальные адвокаты

Детальное изучение дела раскрывает удивительные фамилии, которые оказались замешаны в скандале. Начнем с дольщиков. Та самая «обманутая», которая подала заявление в МВД, засветилась в истории с ОсОО «Хуа-Эр». Компания также занимается строительством многоэтажных домов.

Женщина приобрела у компании несколько квартир, но рассчитываться за них полностью не захотела и начала писать жалобы во все инстанции. Что, собственно, произошло и с «Гранд Хаусом».

Еще один дольщик компании — небезызвестный заместитель председателя ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев.

В 2013 году он с супругой приобрел в доме квартиру площадью 170 квадратов за $127 тысяч. За нее они внесли $62 тысячи, а остальную сумму платить отказываются.

В ходе разбирательств выяснилось, что и учредители у компании теперь совсем другие. Александр Полевой и Юрий Куксов продали доли некоему Азреткулу Орозматову. 15 процентов доли в «Гранд Хаусе» он приобрел за 10 миллионов сомов, и теперь именно он пытается забрать имущество компании.

Юристом по делу выступает Омурбек Закиряев — бывший судья. Известен тем, что был адвокатом в скандальной истории вокруг кредита Российско-Кыргызского фонда развития птицефабрике «Брид».

Напомним, Владимир Хегай считает, что Российско-Кыргызский фонд развития довел его компанию до банкротства. Более того, птицефабрика до вмешательства фонда работала достаточно успешно. В Фонде развития обвинения заемщика считают необоснованными. Зампредседателя РКФР Эркин Асрандиев заявил, что бывшие владельцы птицефабрики скрыли от них истинный размер своего долга. Омурбек Зякиряев представлял интересы еще одного кредитора птицефабрики — Руслана Адаева.

Фигурирует в истории и еще одно имя — Эркинбека Акиева, который по решению Виктора Штанько несколько месяцев был директором «Гранд Хауса». Эркинбек Адиев отметился в истории с разборками вокруг собственности ОсОО «Акиф». Фирма «Акиф» в 2013 году взяла кредит у ОАО «Росинбанк» в $3 миллиона под залог мясного павильона на Ошском рынке.

В 2016-м фирма прекратила погашать долг, ссылаясь на финансовые проблемы. «Росинбанк» после неудачных попыток вернуть средства обратился в суд и начал процедуру банкротства. В сентябре 2017 года он уступил права требования по проблемному кредиту ОсОО «Альфа Бест». Эркинбек Акиев был управляющим залогом ОсОО «Акиф» и представителем одного из бывших учредителей компании Расула Кузекеева.

Судья Эльвира Джаркеева тоже лицо известное. Ее обвиняют в мошенничестве и вынесении заведомо неправосудного решения.

На сегодня из-за уголовного дела владельцы 17 квартир не могут оформить имущество, хотя живут в доме более четырех лет. А учредители и главный инвестор спорят из-за двух нежилых помещений стоимостью 45 миллионов сомов.

«По логике у юридического лица есть свои обязательства. Оно должно погасить долги перед кредиторами. А потом учредители дальше решат, что делать с компанией. Но два учредителя говорят, что сначала заберут свой долг, а кредиторы пусть потом сами разбираются. Если сейчас суд признает требования учредителей законными и отдаст им эти два помещения, инвестор вернуть деньги не сможет. Мы полагаем, что здесь замешаны чиновники высокого уровня. Только так можно объяснить те странности, которые происходят в этом деле», — отметила Елена Бегма.

Вчера в Бишкекском городском суде состоялось очередное заседание по делу. Определение суда Свердловского суда полностью отменено, а заявление Александра Полевого оставили без удовлетворения. Напомним, бывший учредитель «Гранд Хауса» хотел забрать долги Виктора Штанько имуществом «Гранд Хауса».

Скорее всего, это решение обжалуют в Верховном суде, так что эта история еще далека от завершения.