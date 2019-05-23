Асем Кузенбаева: Вывести бизнес на экспорт можно за $30 тысяч и девять месяцев

Асем Кузенбаева — эксперт по коммерциализации бизнеса, структур, подразделений, а также собственник и идейный лидер команды TopSales. За 2018 год заработала своим клиентам $31,9 миллиона дополнительной выручки. В начале июня она приедет в Бишкек, где выступит спикером на масштабном мероприятии для предпринимателей LalaConf.

В интервью 24.kg она рассказала, как за девять месяцев с минимальным бюджетом вывести компанию на мировой рынок.

— Чем конкретно вы занимаетесь?

— Мы внедряемся в бизнес и своими руками выстраиваем систему продаж и маркетинга.

— А можно обойтись без внедренца при выходе на международный рынок?

— Рынок поменялся, и компании в странах СНГ понимают это. Существующие на рынке сейчас не успели поменяться, среагировать. И получается, что по-старому мы работать уже не можем, а по-новому еще не умеем. Чтобы заполнить этот пробел и остаться конкурентоспособным на рынке, нужно привлекать консалтинг, внедренца с международным портфолио.

— Вы сказали об изменениях на рынке. От какого дела лучше вообще отказаться?

— Сейчас нужно смотреть на нетипичные бизнесы. Я бы не рекомендовала вкладывать инвестиции в типичные розничные продуктовые магазины, ломбарды, микрокредитные организации, полиграфию, типичные образовательные центры. Это все постепенно вымирает.

Фото Асем Кузенбаевой

— Как-то странно слышать про образовательные центры в контексте вымирания...

— Проблема тех образовательных центров, которые есть сейчас, в том, что они очень скучно выглядят. Их делают учителя, а не коммерсанты. У них даже продукты скучные. Например, логопед. Я прихожу и говорю, что теперь в центре не логопед, а спичмастер, например. Согласитесь, звучит интереснее.

Нужно всегда заказывать специалистам нетипичную идею бизнеса. Даже если речь идет о каком-то традиционном сегменте. Всегда можно найти, разработать или перепридумать какую-то бизнес-модель.

— Какие сегменты рынка еще имеют перспективы?

— В первую очередь образовательный рынок. Это один из немногих сегментов, который еще растет. Все остальные либо падают, либо стагнируют.

Образовательная тема будет в ближайшее время на пике, потому что это тренд — вкладывать в развитие, образование. Асем Кузенбаева

Вторая ниша, куда стоит вкладываться, — e-commerce. Но не нужно сюда заходить, чтобы открыть бизнес, который уже есть. Надо приходить в онлайн-бизнес, чтобы создавать новые ниши.

— Такое возможно? Мне кажется, что все уже давно придумано и запущено...

— В мире, возможно, и придумано. Но не факт, что это есть в вашей стране. Например, в Казахстане есть сервис по онлайн-бронированию и покупке авиа- и железнодорожных билетов Aviata. До его прихода в РК не было такого рынка.

Фото Асем Кузенбаевой

— А как же производство? Оно совсем не в тренде?

— Производство сейчас тоже в тренде. Например, то же производство одежды. Да, шьют многие, но компаний, которые организовывают оптовые продажи, нет. В Казахстане таких всего две. Одной из них мы сейчас занимаемся.

Можно вкладываться в любое локальное производство. Там лежат неплохие бюджеты и перспективы. Асем Кузенбаева

— А могут ли компании, которые работают или открываются на перспективных рынках, выйти на международную арену? Или они могут рассчитывать только на страновой успех?

— Я рассматриваю бизнесы именно с точки зрения их возможности выхода на мировой рынок. И те сегменты, которые я назвала, вполне могут это сделать.

— Как понять, может твоя компания расшириться или нет?

— Это стереотип, что компания из Центральной Азии не может выйти на международный рынок.

Любая компания с классной идеей, хорошими инвестициями и командой может за девять месяцев выйти на мировой рынок. Асем Кузенбаева

— А можно отказаться от какой-то составляющей?

— Нет. Недостаточно иметь классную идею. Без команды и инвестиций она просто будет слита в унитаз. Нельзя иметь только инвестиции и говорить, что все получится, потому что есть миллиарды. Сейчас нужны суперидея, команда и деньги в равной степени, чтобы войти в топ-3.

Бизнес вообще не надо делать, если ты не целишься в топ-3. Асем Кузенбаева

— Срок в девять месяцев работает всегда?

— Абсолютно. В первые три месяца мы разрабатываем и систематизируем продажи и маркетинг. Следующие 3-4 месяца нужны для корректировки и создания стандартов. За это время точно можно понять, что работает, а что нет.

Дальше начинаем расширяться. Создаем отдел развития, эти ребята занимаются продажей прототипа бизнеса другому предпринимателю, если мы говорим о франшизе. Если говорим об открытии собственного филиала, то на девятый месяц мы этим занимаемся. Для того чтобы его открыть, нужно максимум 45 дней, если прописаны стандарты.

Фото Асем Кузенбаевой

— Сколько денег нужно, чтобы выйти на мировой рынок?

— На самом деле это миф, что расширение, выход на международный рынок требуют больших затрат. Достаточно $30-45 тысяч.

— Как понять, что уже можно выходить на мировой рынок?

— В случае стартапа в последние восемь месяцев должна быть стабильная положительная динамика в продажах. Кроме того, всегда нужно смотреть на операционную прибыль. Желательно масштабироваться после того, как бизнес вышел на свою первую операционную прибыль.

Фото Асем Кузенбаевой

— А если мы говорим о стартапе? Его тоже можно вывести на мировой рынок за девять месяцев?

— Система работает также. Проблема стартапов только в том, что они сразу начинают тратить деньги, которые зарабатывают. Я всегда рекомендую стартаперам в первые восемь месяцев работы не тратить деньги, а реинвестировать их в развитие текущего бизнеса.

24.kg выступает информационным партнером LalaConf.