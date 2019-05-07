Депутаты решили проверять Нацбанк параллельно со Счетной палатой

Депутаты Жогорку Кенеша создали специальную комиссию по проверке деятельности Национального банка. Решение принято сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

С предложением проверить работу НБ КР выступила депутат Гульшат Асылбаева. Она отметила, что депутаты готовы подписать документы о неразглашении информации.

Председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов напомнил, что государство должно гарантировать независимость деятельности регулятора. Во многих странах отчет о деятельности центрального банка дается только для ознакомления. Кроме того, сейчас проверку в НБ КР проводит Счетная палата. Поэтому нужно решение совета СП, чтобы и депутаты проверили Нацбанк.

Однако парламентарии посчитали, что в этом нет необходимости. Ведь и Нацбанк, и Счетная палата подотчетны Жогорку Кенешу. В итоге депутаты поддержали коллегу и создали специальную комиссию.