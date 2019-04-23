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Экономика
Сюжет: Финансовая грамотность (10)

Нацбанк запустил специальный сайт по обучению финграмотности

Национальный банк запустил модернизированную версию сайта по повышению финансовой грамотности «Финсабат». Об этом сообщила пресс-служба НБ КР.

По ее данным, у сайта обновленный дизайн, добавлены новые статьи на тему финграмотности. Кроме того, есть полезные для потребителей финансовых услуг инструменты: калькулятор кредитоспособности, кредитный и депозитный калькуляторы, сравнение тарифов банков.

«Посетители сайта могут пройти тесты для проверки финансовых знаний, посмотреть социальные видеоролики и другие образовательные материалы по финансовой грамотности», — говорится в сообщении.
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