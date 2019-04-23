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Экономика

Более 2,3 миллиарда сомов дохода получил Бишкек в первом квартале 2019 года

В первом квартале Бишкек заработал на 6,9 миллиона сомов больше запланированного. Об этом заявили на совещании в мэрии.

Фактическое поступление доходов составило 2 миллиарда 35,2 миллиона сомов при плане 2 миллиарда 28 миллионов 200 тысяч сомов.

В виде неналоговых доходов поступило 162,5 миллиона сомов. Большая часть — от аренды муниципальной земли (96,7 миллиона сомов), от аренды земли под объектами облегченного типа — 22,1 миллиона сомов, от аренды муниципального имущества — 20,4 миллиона сомов, от сборов за вывоз мусора — 16,6 миллиона сомов.

В структуре налоговых доходов основную часть составляют подоходный налог, поступления от добровольных патентов и налога с продаж.

Мэр Азиз Суракматов поручил во втором квартале увеличить доходную часть бюджета на 20 процентов.
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