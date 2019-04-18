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Экономика

За полгода почти 15 тысяч налогоплательщиков получили патент онлайн

С октября 2018-го по 10 апреля 2019 года 14 тысяч 945 налогоплательщиков приобрели патент на осуществление экономической деятельности в электронном виде. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Напомним, электронный патент можно получить двумя способами: посредством электронного сервиса «Кабинет налогоплательщика» ГНС — www.salyk.kg и через eID-карту (паспорт нового образца с 2017 года). А заплатить за патент можно через терминалы, банкоматы или иные устройства, составляющие техническую инфраструктуру по приему и обслуживанию банковских платежных карт.

«К данному шлюзу подключен ряд банков: «Демир банк», «Кыргызкоммерц банк» и «РСК Банк». Предусмотрены наличные оплаты через платежные терминалы «Оптима банка», «РСК Банка», «Айыл банка», QUICKPAY, MEGACOM, ASISNUR, Terempay и через кассы «РСК Банка» и «Айыл банка». Ведутся работы по подключению других коммерческих банков и платежных терминалов к шлюзу по приему платежей за электронный патент», — подчеркнули в ГНС.
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