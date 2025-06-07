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Общество

В Санкт-Петербурге хотят повысить цену патентов для трудовых мигрантов

В Санкт-Петербурге хотят повысить цену патентов для трудовых мигрантов. С инициативой выступил вице-спикер Законодательного собрания города Павел Иткин. Он направил губернатору Александру Беглову соответствующее обращение, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

«Социальные блага, которые получают мигранты, не покрываются стоимостью патентов. Приоритет граждан России, коренного населения, в получении социальных благ — основа справедливости», — написал он.

Инициатор отмечает, что стоимость патента в Петербурге сегодня составляет 6 тысяч рублей и является одной из самых низких в России. По его мнению, цену можно поднять до 10-15 тысяч рублей, чтобы она сравнялась со средним размером налога на доходы физических лиц в регионе.

«Трудовые мигранты активно пользуются социальными программами нашего города. И это обходится значительно дороже, чем стоимость трудовых патентов, которую они оплачивают сейчас», — говорится в обращении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331836/
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