Давим инвесторов действующих, а распугиваем инвесторов потенциальных

Цифры, характеризующие экономическую ситуацию в Кыргызстане, не дают гражданам повода для особой радости. И ВВП не растет, и инвестиции за последние три года стабильно снижаются.

Глава государства неоднократно говорил, что в Год развития регионов особое внимание власти на местах должны уделить именно привлечению инвестиций, созданию новых производств и увеличению рабочих мест. Именно по этим показателям власти страны обещали оценивать эффективность работы руководителей областного и районного уровней. На календаре завершающий квартал года, а победные реляции звучат не очень бодро.

Фото Facebook. Министр экономики КР Олег Панкратов

Что же мешает привлечению инвестиций в страну? Министр экономикив своих выступлениях ссылается на частую смену правительства. Зарубежные бизнесмены видят, что из-за политической чехарды в стране нет стабильности. Поэтому рисковать своими деньгами они не хотят. Трудно предположить, что политики, устраивающие подобные игры, не понимают последствий своих действий. Но решение личных сиюминутных интересов у них превалирует над интересами страны и общества. Наверное, настало время проявить сильную политическую волю, чтобы власти всех уровней повернулись лицом к инвестору.

Президент Ассоциации предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев считает, что многое могло бы решить внедрение электронного правительства. Уже и представители высоких кругов говорят, что у нас есть структура и архитектура этого правительства, но для реализации проекта нет денег. А главное, нет идеи, которая понравилась бы инвесторам. Также, по его мнению, не идет судебно-правовая реформа, которая просто застопорилась. Никто не знает, как ее двигать, чтобы поднять доверие к судам. При такой ситуации серьезный инвестор не придет.

Фото Facebook. Президент Ассоциации предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев

— Нельзя не упомянуть о ментальности в регионах, о которой наслышаны во всем мире, — утверждает Пономарев. — Местное население буквально давит инвесторов. Про избиения инвесторов и уничтожение их имущества говорилось много и громко. Один из бывших премьеров, расписавшись в бессилии правительства, прямо заявил, что инвесторы сами должны договариваться на местах. Можно вспомнить пример с обувной фабрикой на 100 рабочих мест, которую китайский бизнесмен создал в Кочкорке. Еще на стадии строительства местные начальники стали его «дергать» и уточнять, как он будет «отмечаться». Поняв, что спокойной работы не получится, владелец фабрики предпочел продать ее своему соотечественнику. Когда и тот понял, что с него будут постоянно выжимать деньги, просто бросил предприятие.

В начале октября на Иссык-Куле прошел семинар, на котором обсуждали вопросы привлечения инвестиций. Там было отмечено, что без активного участия органов местного самоуправления добиться роста инвестиций невозможно. К сожалению, как работают эти органы, проявляя порой совсем не ту активность, мы видим.

Фото Sputnik Кыргызстан. Экономист Азамат Акенеев

Экономистутверждает, что основная причина спада инвестиционных поступлений — положение действующих инвесторов. «Новый инвестор — редкость. В основном инвестиции поступают от действующих предприятий. Они же реинвестируют, расширяются, заходят в другие отрасли. При этом бизнес должен быть доволен предоставленными ему условиями работы и получать прибыль, — говорит Акенеев. — Более того, действующие в республике инвесторы — наши самые лучшие послы в других странах. Предприниматели всегда общаются друг с другом, узнают о ситуации в стране. Эта информация — основа для принятия решения, стоит заходить сюда или нет. Если посмотреть на положение действующих инвесторов, то у многих из них проблемы. Так, все, кто связан с горной добычей, смотрят на «Кумтор». И что они видят? Мы постоянно «кошмарим» нашего самого крупного инвестора. Предъявляем всевозможные претензии, пытаемся пересмотреть соглашения, подаем судебные иски, ставим под сомнение дальнейшую работу предприятия. Я думаю, что все попытки что-то еще выжать из «Кумтора» нанесли огромный ущерб инвестициям, исчисляемый, возможно, миллиардами долларов. Другой пример. У нас налоговый спор всегда решается в пользу бюджета. Любой инвестор знает, что ему могут доначислить налоги и никаких шансов оспорить это решение в суде у него нет. Так, «Билайну» доначислили 1,5 миллиарда сомов налогов. Даже сами фискалы признавали, что это необъективно, но суды приняли решение в пользу государства. Да, какую-то сумму бюджет выиграл, но страна потеряла намного больше».

Можно привести пример и с крупным инвестором, работающим на юге страны, предприятием «Южно-Кыргызский цемент». Как яркий пример, когда местные власти устраивают публичные разборки, втягивая в них инвесторов. Не первый год спорят, на территории какого района находится завод. В ход идут все возможные и невозможные методы. В результате вокруг предприятия создается нездоровая атмосфера, и его работа может оказаться под угрозой. Об этом, к сожалению, тоже знают зарубежные бизнесмены. Представителям власти невдомек, что их местные разборки негативно отражаются на инвестиционной привлекательности региона и страны в целом.

Эксперты считают, если мы хотим изменить ситуацию, нам не надо ездить по миру и заманивать новых инвесторов. Нужно обеспечить нормальные условия для работы действующим в Кыргызстане предприятиям.

Если иностранные инвесторы увидят, что в стране компании работают и при этом развиваются, получают прибыль, могут свободно вывозить капитал из страны, продать бизнес, то есть совершить полный инвестиционный цикл, это окажется самой лучшей рекламой.

Тогда иностранные инвестиции и будут увеличиваться. Сейчас же мы пытаемся максимально, включая и коррупционную составляющую, выжать из действующего бизнеса все, что можно. Естественно, при таком подходе у нас не будет никакого притока инвестиций и ситуация в экономике не изменится.