Общество

Домогательства в транспорте: в Бишкеке ищут методы решения проблемы

Фото 24.kg. Домогательства в транспорте: в Бишкеке ищут методы решения проблемы

В Бишкеке прошел круглый стол, посвященный вопросам противодействия домогательствам в общественном транспорте.

В обсуждении участвовали депутаты Жогорку Кенеша, представители государственных и муниципальных органов, гражданского сектора, международных организаций.

Участники обсудили существующие практики, вызовы и возможные решения, направленные на повышение безопасности пассажиров, особенно женщин и девочек.

Представлен обзор реализованных инициатив в Бишкеке и других городах региона. Документ основан на интервью с организаторами проектов, беседах с водителями и опросах пассажиров общественного транспорта. В нем анализируются меры — от информационных кампаний до взаимодействия с перевозчиками — и даются рекомендации по их повышению эффективности.

Особое внимание уделено масштабам проблемы. По данным института акыйкатчи, около 90 процентов женщин в Кыргызстане сталкивались с различными формами домогательств в общественном транспорте, и только 3 процента из них обращаются за помощью.

По итогам встречи участники обсудили выработку практических рекомендаций, усиление межведомственного взаимодействия и возможные пилотные решения, которые могут быть интегрированы в программы развития общественного транспорта и городской мобильности.
