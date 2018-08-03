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Бизнес

«ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom продолжается

Конкурс «ТВОЙ ХАЙП» продлевается! Теперь каждый желающий принять участие может отправить свой ролик до 31 августа 2018 года, а народное голосование и выбор победителя среди прошедших во второй тур пройдет с 5 по 23 сентября 2018 года.

Раскрой свой творческий потенциал и стань обладателем крутого горного велосипеда Cube Attention!

Для этого необходимо снять видео в формате MP4, AVI, MOV, рассказать, что для тебя значит слово «хайп» и отправить свое творение на электронный ящик hype@megacom.kg.

Креатив, смелая подача автора и максимальное раскрытие значения слова «хайп» — по этим основным критериям будет отобран ТОП лучших работ, авторы которых получат по-настоящему «хайповые» подарки: фирменные сувениры, БЕСПЛАТНЫЕ номера категории «Золото» и полугодовую подписку на пакет «М» тарифа «ХАЙП», а это целых 6 месяцев общения без абонентской платы.

Отобранные работы будут размещены на сайте www.megacom.kg. Все желающие могут проголосовать за понравившееся видео с помощью аккаунтов в Facebook, Instagram, OK, VK на сайте компании. Победителем станет участник, чье видео наберет максимум голосов.

Подробнее с правилами участия можно ознакомиться на официальном сайте компании megacom.kg.
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