С услугой «Где дети?» от MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок

Совсем скоро во всех школах Кыргызстана прозвенит последний звонок! Родителей выпускников наверняка беспокоит вопрос: где проведет ребенок праздник? Чтобы оставаться спокойным, подключите полезную услугу «Где дети?» от MegaCom, которая позволяет максимально точно отслеживать перемещения ваших близких.

В этот особенный день не нужно переживать и смущать ребенка постоянными звонками – вы можете получить информацию о его местонахождении в SMS с ссылкой на электронную карту Кыргызстана.

Пользуйтесь услугой в любое время! Чтобы узнать координаты своего чада, необходимо добавить в свой список его номер телефона в формате *089*055Ахххххх#. В свою очередь ребенок должен подтвердить желание быть в вашем списке путем отправки ответного SMS с цифрой 1 либо набором следующей комбинации *088*055Ахххххх#.

В экстренных случаях дети могут набрать команду *91#, и тогда сигнал SOS с их координатами мгновенно поступит всем подключенным родителям.

Услуга «Где дети?» предоставляется без абонентской платы. Начните пользоваться прямо сейчас! Подробнее на сайте www.megacom.kg.