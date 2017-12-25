53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке

24 декабря в Бишкеке открылся 53-й гриль-бар крупной сети «ШашлыкоFF»: известный бренд представлен в крупнейших городах России и Казахстана.

Многие горожане еще за несколько дней до открытия звонили и бронировали столы на воскресный вечер. Управляющая гриль-баром «ШашлыкоFF» в Бишкеке Айгерим

Горячий интерес к новому заведению вполне оправдан: «ШашлыкоFF» — эксперт в области приготовления мяса на живом огне. Кроме того, здесь представлено множество кухонь мира по демократичным ценам.

Фишка заведения — метровый шашлык, который готовится исключительно из охлажденного мяса. Благодаря отсутствию заморозки все блюда на гриле сохраняют насыщенный вкус и буквально тают во рту.

На выбор гостям — метровые порции шашлыка из сочной баранины, мясное ассорти и куриное мясо. Благодаря тому, что мясо готовится на открытом огне, каждая порция имеет натуральный дымковый привкус. Кажется, что шашлык только что сняли с шампуров под открытым небом.

Ароматное мясо гостям выносят с гарниром, свежими овощами и фирменным соусом. Специальная доска, на которой лежит шашлык, имеет специальные отметки, поэтому убедиться в метровой величине можно собственными глазами.

Для тех, кто предпочитает небольшие порции, есть шашлыки поменьше. Без гарнира такая порция стоит от 209 сомов, с аппетитным гарниром — от 229 сомов.

Фото ИА «24.kg». «Дачный котел» (слева): ароматный суп с домашней лапшой, кусочками курицы, моркови и свежей зеленью. Подается с соусом «Пика», сметаной и шампиньонами

Для любителей мяса, приготовленного на гриле, в меню целая страница стейков: сочный стейк из говядины, приправленный смесью перцев. Есть и блюда для тех, кто считает калории и следит за фигурой, например, томленые стейки из курицы и семги.

Фото ИА «24.kg». Первые гости заведения оценили насыщенный вкус сочного мяса, нежные и острые соусы и разные виды салатов

Для дружных компаний в новом гриль-баре готовят специальные наборы, которые станут отличной закуской во время душевного разговора, праздничного застолья или просмотра матчей. Например, горячий набор из сырных палочек, гренок, чипсов, луковых колец, наггетсов и соуса весит около 1 кг и стоит всего 809 сомов.

Любители более сытных блюд смогут попробовать ассорти «Поляна», где на большой доске собрано несколько видов мяса с жареным картофелем, овощным салатом и набором соусов. Колбаски гриль, турецкие котлетки, шашлык из индейки и стейки придутся по вкусу даже самым требовательным мясоедам.

Кстати, в будни гриль-бар приглашает всех на сытные бизнес-ланчи, цена которых от 199 сомов!

Меню всей сети «ШашлыкоFF» меняется два раза в год (весной и осенью), сейчас гостям предлагают 19-й выпуск. В гриль-баре будет уютно и семьям с детьми. Для маленьких гостей — широкое детское меню, раскраски и игрушки кубомены.

Звоните и бронируйте столик по телефонам +996 555 09 78 16 и +996 500 09 78 16. Добавляйтесь в друзья в социальных сетях: гриль-бар постоянно устраивает конкурсы и розыгрыши со вкусными призами!

www.shashlikoff.com, Instagram

