АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются

Программа лояльности «Бонус плюс» от БТА Банка — это выгодные условия приобретения товаров и оплаты услуг с платежными картами ЭЛКАРТ и «Виза» от БТА Банка с кэшбэком до 5 процентов. Помимо вернувшихся на счет денег в виде бонусов, вы получаете дополнительные скидки от партнеров банка до 30 процентов.
Картодержатели банка в течение 2018 года будут продолжать получать бонусы с покупок на следующих условиях:
В связи с большим интересом к продукту банком принято решение продолжить действие программы лояльности «Бонус плюс» на 2018 год.
Программа лояльности «Бонус плюс» на 2018 год:
Для зарплатных карт:
- Бонус 2 процента
- Cashback — от 100 бонусов и выше
- Минимальная сумма покупки для начисления бонусов — 500 сомов
- Максимальная сумма бонуса — 1000 сомов в месяц.
Для РевольВерных карт:
- Бонус 5 процентов
- Cashback — от 250 бонусов и выше
- Минимальная сумма покупки для начисления бонусов — 500 сомов
- Максимальная сумма бонуса — 2000 сомов в месяц.
Благодарим вас за выбор и доверие.
С более подробной информацией по программе лояльности «Бонус плюс» вы можете ознакомиться на официальном сайте банка.