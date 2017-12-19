АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются

Программа лояльности «Бонус плюс» от БТА Банка — это выгодные условия приобретения товаров и оплаты услуг с платежными картами ЭЛКАРТ и «Виза» от БТА Банка с кэшбэком до 5 процентов. Помимо вернувшихся на счет денег в виде бонусов, вы получаете дополнительные скидки от партнеров банка до 30 процентов.

В связи с большим интересом к продукту банком принято решение продолжить действие программы лояльности «Бонус плюс» на 2018 год.

Программа лояльности «Бонус плюс» на 2018 год:

Картодержатели банка в течение 2018 года будут продолжать получать бонусы с покупок на следующих условиях:

Для зарплатных карт:

Бонус 2 процента

Cashback — от 100 бонусов и выше

Минимальная сумма покупки для начисления бонусов — 500 сомов

Максимальная сумма бонуса — 1000 сомов в месяц.

Для РевольВерных карт:

Бонус 5 процентов

Cashback — от 250 бонусов и выше

Минимальная сумма покупки для начисления бонусов — 500 сомов

Максимальная сумма бонуса — 2000 сомов в месяц.

Благодарим вас за выбор и доверие.

С более подробной информацией по программе лояльности «Бонус плюс» вы можете ознакомиться на официальном сайте банка.