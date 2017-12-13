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Бизнес

Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в ТК «АЮ GRAND COMFORT»

ЗАО «БТА Банк» для удобства своих клиентов расширяет сеть сберегательных касс!

Открыта новая сберегательная касса № 93 недалеко от центра города, по адресу: г. Бишкек, ул. Чокана Валиханова, 2, 1-й этаж, помещение №С-113 (северная сторона здания Торгового центра «АЮ GRAND COMFORT»).

Здесь вы можете получить полный спектр банковских услуг!

Режим работы:

  • в будние дни: с 09.00 до 17.00,
  • в субботу: с 09.00 до 15.00,
  • выходной - воскресенье.

Филиалы и отделения БТА Банка работают по всему Кыргызстану, с полным списком можно ознакомиться на сайте.
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