Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в ТК «АЮ GRAND COMFORT»

ЗАО «БТА Банк» для удобства своих клиентов расширяет сеть сберегательных касс!

Открыта новая сберегательная касса № 93 недалеко от центра города, по адресу: г. Бишкек, ул. Чокана Валиханова, 2, 1-й этаж, помещение №С-113 (северная сторона здания Торгового центра «АЮ GRAND COMFORT»).

Здесь вы можете получить полный спектр банковских услуг!

Режим работы:

в будние дни: с 09.00 до 17.00,

в субботу: с 09.00 до 15.00,

выходной - воскресенье.

Филиалы и отделения БТА Банка работают по всему Кыргызстану, с полным списком можно ознакомиться на сайте.