Совсем недавно состоялось праздничное мероприятие, посвященное 20-летию кафедры «Математические методы и исследование операций в экономике» Кыргызско-Российского Славянского университета.

Мероприятие вела основатель и бессменная заведующая кафедрой, доктор экономических наук, доцент Ирина Викторовна Лукашова.

Юбилей кафедры ЭММ — праздник не только для кафедры, но и для всего вуза. По этой причине в самом начале праздничного вечера ректор КРСУ, доктор технических наук, профессор, академик НАН КР Владимир Иванович Нифадьев подчеркнул заслуги кафедры в сфере образования и экономики Кыргызстана в целом и пожелал коллективу всегда поддерживать взятую высокую профессиональную планку.

Кафедра является ведущей в стране в области экономико-математического моделирования, а ее выпускники хорошо известны работодателям Кыргызстана, Казахстана, России и других стран ближнего зарубежья как «ЭММщики».

За 20 лет существования кафедра ЭММ стала своего рода брендом и знаком качества, ее по праву можно назвать настоящей кузницей молодых кадров.

Кафедра ЭММ создавалась ее коллективом как эксперимент, который, впрочем, полностью оправдался. За 20 лет выпущены более 360 высококлассных специалистов, которые работают в ведущих компаниях страны, опубликованы сотни научных статей, десятки учебников и методических пособий. Празднование этой знаменательной даты собрало в стенах университета многих ее выпускников, некоторые из них ради юбилея родной кафедры проделали путь в тысячи километров, прилетев из-за рубежа. Такой сплоченностью выпускников кафедра ЭММ по праву может гордиться! Поздравить альма-матер с юбилеем пришли и представители крупнейших кыргызстанских компаний — «НУР Телеком» (мобильный оператор О!), «Мол Булак Финанс», «Бакай Банк», M-Vector, Sky Mobile, Al-Star и других.

Продолжая вечер, завкафедрой Ирина Викторовна Лукашова рассказала, чем в настоящее время живут кафедра и ее студенты, отметив активность, с которой ребята принимают участие в олимпиадах различного уровня, где занимают призовые места. За различные достижения подарками были награждены 49 студентов всех курсов.

Фото КРСУ. Основатель и бессменная заведующая кафедрой ЭММ, доктор экономических наук, доцент Ирина Викторовна Лукашова

В честь 20-летия образования кафедры ЭММ и за большой вклад в развитие высшего образования в сфере экономики и подготовку высококвалифицированных кадров почетными грамотами и премиями от руководства КРСУ и спонсоров были награждены все преподаватели кафедры. К нескрываемой радости студентов, был разыгран ряд зачетов по предметам с условием их стопроцентного посещения. Студенты также поздравили собравшихся, подготовив творческий концерт и коллажи. Вечером выпускников, гостей и сотрудников кафедры ожидал дружеский ужин.

Подводя некий итог, можно сказать молодежным сленгом:

Где лучшие преподаватели?

— У нас, на кафедре ЭММ.

Где лучшие выпускники?

— У нас, на кафедре ЭММ.

Где люди живут математикой в экономике?

— У нас, на кафедре ЭММ.

Если вам нужны лучшие специалисты, ищите их на кафедре ЭММ!