Дорогие коллеги, партнеры и уважаемые клиенты!

Нам 29 ноября 2017 года исполнился 21 год! Пользуясь случаем, выражаем благодарность и признательность за возможность совместного сотрудничества и продвижения к новым целям.

Мы росли и развивались вместе с вами. За все годы своей деятельности мы зарекомендовали себя как ответственный и надежный банк, который всегда стоял на страже ваших интересов.

За эти годы у нас было много достижений, а самым главным за последнее время явилось увеличение уставного капитала БТА Банка до 2 миллиардов сомов.

В ноябре 2017 года завершилась эмиссия 9-го выпуска акций ЗАО «БТА Банк». Таким образом, объявленный и оплаченный уставной капитал ЗАО «БТА Банк» по состоянию на 30 ноября 2017 года составляет 2 000 000 020 сомов.

Увеличение уставного капитала — это важный шаг и наглядный показатель успешного развития банка, который позволит банку:

успешно претворять в жизнь свою стратегию;

увеличить объемы кредитования (малого и среднего бизнеса, розничного и корпоративного);

удовлетворять потребности клиентов;

в конечном итоге — стимулировать экономическое развитие республики и повысить уровень жизни граждан.

Справка. В декабре 2016 года внеочередное собрание акционеров ЗАО «БТА Банк» приняло решение об увеличении уставного капитала банка с 1 000 000 020 сомов до 2 000 000 020 сомов.

Акционерами банка, владеющими 5 и более процентами акций, являются:

1. АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) — 85,5 процента,

2. ОсОО «Альянс Профит» — доверительный управляющий — 6,6608 процента,

3. Учреждение «Фонд по управлению государственным имуществом при правительстве Кыргызской Республики» — 7,7092 процента.

Мы вступаем в новый этап развития. Это значит, что впереди нас ждут новые задачи и цели, открываются новые возможности для наших клиентов.

Вместе к успеху с вами, на благо Кыргызстана!