Дорогие коллеги, партнеры и уважаемые клиенты!
Нам 29 ноября 2017 года исполнился 21 год! Пользуясь случаем, выражаем благодарность и признательность за возможность совместного сотрудничества и продвижения к новым целям.
Мы росли и развивались вместе с вами. За все годы своей деятельности мы зарекомендовали себя как ответственный и надежный банк, который всегда стоял на страже ваших интересов.
За эти годы у нас было много достижений, а самым главным за последнее время явилось увеличение уставного капитала БТА Банка до 2 миллиардов сомов.
Увеличение уставного капитала — это важный шаг и наглядный показатель успешного развития банка, который позволит банку:
- успешно претворять в жизнь свою стратегию;
- увеличить объемы кредитования (малого и среднего бизнеса, розничного и корпоративного);
- удовлетворять потребности клиентов;
- в конечном итоге — стимулировать экономическое развитие республики и повысить уровень жизни граждан.
Справка. В декабре 2016 года внеочередное собрание акционеров ЗАО «БТА Банк» приняло решение об увеличении уставного капитала банка с 1 000 000 020 сомов до 2 000 000 020 сомов.
Акционерами банка, владеющими 5 и более процентами акций, являются:
1. АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) — 85,5 процента,
2. ОсОО «Альянс Профит» — доверительный управляющий — 6,6608 процента,
3. Учреждение «Фонд по управлению государственным имуществом при правительстве Кыргызской Республики» — 7,7092 процента.
Мы вступаем в новый этап развития. Это значит, что впереди нас ждут новые задачи и цели, открываются новые возможности для наших клиентов.