14:56
+22
USD 68.46
EUR 82.09
RUB 1.19
Бизнес

БТА Банк увеличил уставный капитал

В 2016 году на внеочередном собрании акционеров БТА Банка принято решение об увеличении уставного капитала ЗАО «БТА Банк» с 1 миллиарда сомов до 2 миллиардов.

В сентябре 2017 года акционером банка — АО «БТА Банк» (Казахстан) в счет увеличения уставного капитала ЗАО «БТА Банк» оплачено 710 миллионов сомов.

По результатам завершения эмиссии уставный капитал будет составлять 2 миллиарда сомов, что превысит в 4 раза минимальный размер уставного капитала, установленный Национальным банком КР.

В стратегии развития БТА Банка, утвержденной на период 2017-2019 годов, увеличение уставного капитала является одной из приоритетных задач.

БТА Банк на рынке более 20 лет, и за эти годы он стал одним из активных участников банковской деятельности Кыргызской Республики.

На 1 сентября 2017 года БТА Банк имеет широкую сеть филиалов, сберегательных касс, полный спектр оказываемых услуг физическим и юридическим лицам и активы в размере 7,2 миллиарда сомов.

Норматив достаточности капитала банка (один из показателей финансовой устойчивости) превышает установленный норматив НБ КР более чем в 3 раза.

Увеличение уставного капитала — это важный шаг и наглядный показатель успешного развития банка, который позволит банку:

— успешно претворять в жизнь свою стратегию;

— увеличить объемы кредитования (корпоративного, розничного, малого и среднего бизнеса) и размеры активов;

— привлечь новых клиентов;

— в конечном итоге — стимулировать экономическое развитие республики и повышение уровня жизни граждан.

Сегодняшнее достижение в уставном капитале является залогом уверенности акционеров банка, подтверждает их готовность и в дальнейшем поддерживать рост и развитие.

БТА Банк и впредь намерен идти вперед и с уверенностью может сказать, что это только начало пути к большим успехам.

БТА Банк — вместе к успеху!
Ссылка:
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
Новая акция от БТА Банка и магазина «Светофор»
Призы и подарки от БТА Банка в честь открытия новой сберегательной кассы
БТА Банк: Расширяем сеть POS-терминалов!
Покупки в кредит с БТА Банком
БТА Банк работает напрямую с Международной системой денежных переводов RIA
БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline
Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!
БТА Банк запустил электронный кошелек «ИЛБИРС»
Товары в кредит от БТА Банка с интернет-магазином «Светофор»
«БТА Банк» запустил программу лояльности «Бонус Плюс»
Популярные новости
Кыргызтелеком провел оптимизацию структуры компании и&nbsp;увеличил зарплаты Кыргызтелеком провел оптимизацию структуры компании и увеличил зарплаты
Выиграйте мечту вместе с&nbsp;АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»
Этот странный Digital. Как приручить и&nbsp;заставить работать на&nbsp;себя Этот странный Digital. Как приручить и заставить работать на себя
Совет директоров Кыргызтелекома созывает внеочередное общее собрание акционеров Совет директоров Кыргызтелекома созывает внеочередное общее собрание акционеров
Бизнес
БТА Банк увеличил уставный капитал БТА Банк увеличил уставный капитал
Выиграйте мечту вместе с&nbsp;АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»
Новая акция от&nbsp;БТА Банка и&nbsp;магазина &laquo;Светофор&raquo; Новая акция от БТА Банка и магазина «Светофор»
Ты&nbsp;студент? Вперед в&nbsp;офисы&nbsp;О! подключать выгодный тариф Ты студент? Вперед в офисы О! подключать выгодный тариф