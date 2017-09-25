БТА Банк увеличил уставный капитал

В 2016 году на внеочередном собрании акционеров БТА Банка принято решение об увеличении уставного капитала ЗАО «БТА Банк» с 1 миллиарда сомов до 2 миллиардов.

В сентябре 2017 года акционером банка — АО «БТА Банк» (Казахстан) в счет увеличения уставного капитала ЗАО «БТА Банк» оплачено 710 миллионов сомов.

По результатам завершения эмиссии уставный капитал будет составлять 2 миллиарда сомов, что превысит в 4 раза минимальный размер уставного капитала, установленный Национальным банком КР.

В стратегии развития БТА Банка, утвержденной на период 2017-2019 годов, увеличение уставного капитала является одной из приоритетных задач.

БТА Банк на рынке более 20 лет, и за эти годы он стал одним из активных участников банковской деятельности Кыргызской Республики.

На 1 сентября 2017 года БТА Банк имеет широкую сеть филиалов, сберегательных касс, полный спектр оказываемых услуг физическим и юридическим лицам и активы в размере 7,2 миллиарда сомов.

Норматив достаточности капитала банка (один из показателей финансовой устойчивости) превышает установленный норматив НБ КР более чем в 3 раза.

Увеличение уставного капитала — это важный шаг и наглядный показатель успешного развития банка, который позволит банку:

— успешно претворять в жизнь свою стратегию;

— увеличить объемы кредитования (корпоративного, розничного, малого и среднего бизнеса) и размеры активов;

— привлечь новых клиентов;

— в конечном итоге — стимулировать экономическое развитие республики и повышение уровня жизни граждан.

Сегодняшнее достижение в уставном капитале является залогом уверенности акционеров банка, подтверждает их готовность и в дальнейшем поддерживать рост и развитие.

БТА Банк и впредь намерен идти вперед и с уверенностью может сказать, что это только начало пути к большим успехам.

БТА Банк — вместе к успеху!