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Бизнес

Новая акция от БТА Банка и магазина «Светофор»

Незаметно подкралась осень, а с ней и пора свадебных торжеств. Подготовка к важному событию- непростая задача, и для того, чтобы немного облегчить ее, мы подготовили для вас осеннюю акцию от БТА Банка и магазина «Светофор».

Вы можете приобрести комплект бытовой техники на выбор со скидкой до 2300 сомов.

А на случай если не хватает средств, можно просто прийти и оформить кредит через БТА Банк и получить скидку 5 процентов на кредит!

Быстро! Удобно! А главное — выгодно!

Более подробная информация на сайте .

Контакт-центр: +996(312)90 50 50.
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