«Газпром Кыргызстан»: ренессанс газового хозяйства страны

Дочерняя компания транснациональной корпорации «Газпром Кыргызстан» подвела итоги своей деятельности за 2016 год и первое полугодие 2017-го.

О впечатляющих и интересных фактах по состоянию и перспективам газификации страны рассказали на специально организованном брифинге и во время пресс-тура по объектам.

Цифры впечатляют

Компания работает в Кыргызстане 2,5 года: в развитие отрасли за это время она вложила 20 миллиардов сомов.

За столь короткий срок «Газпром Кыргызстан» сумела реализовать крупный проект в масштабах Центральной Азии — реконструировать и построить новые ветки «Бухарский газоносный район — Ташкент — Бишкек — Алматы» первой и второй очереди. Это магистральный газопровод, подающий голубое топливо Узбекистану, Кыргызстану и Казахстану.

Компания построила и реконструировала 113 километров газопровода, первая нитка которого была проложена еще 40 лет назад.

Печальное наследство

Первой задачей крупнейшей газовой компании России на кыргызском рынке было надежное обеспечение потребителей природного газа в осенне-зимний период. Инфраструктура отрасли и оборудование находились в плачевном состоянии: изношенность составляла 60-70 процентов.

Но это не единственная проблема, с которой пришлось столкнуться дочерней компании «Газпрома».

«В 2014 году в городе Ош девять месяцев не было газа, но в начале 2015-го в дома жителей южной столицы начало поступать голубое топливо», — рассказал советник гендиректора «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

По его словам, благодаря умелому менеджменту компании убытки сумели сократить в три раза. В самом начале потери составляли 25-30 процентов, в 2016-м этот показатель был уже на уровне 9,8 процента, а в конце первого полугодия 2017-го — всего шесть.

Газификация стала доступнее

Сегодня подключение новых абонентов к голубому топливу продолжается по всей стране. За счет обнуления стоимости ряда работ цену подключения существенно снизили. Если раньше она варьировалась в пределах 40 тысяч сомов, то сейчас составляет 10-15 тысяч.

В целом планы по обеспечению кыргызстанцев газом у компании довольно амбициозные. По словам заместителя генерального директора «Газпром Кыргызстан» Мурата Сулайманова, в 2015 году принято решение в течение трех лет повысить газификацию страны и довести ее с 24 процентов до 60.

В 2016 году мы газифицировали 10 жилмассивов Бишкека, на 2017-й планируем еще 13 в столице, Чуйской и Ошской областях Заместитель генерального директора «Газпром Кыргызстан» Мурат Сулайманов

Социальная политика

Компания занимается не только развитием газовой отрасли, приоритетное место в общей политике «Газпром Кыргызстан» занимают и социальные вопросы.

Проекты газового гиганта достаточно внушительны. Один из таких — «Газпром детям». Кстати, он уникален! Кыргызстан — единственная зарубежная страна, где запущена подобная программа.

Уже построены и переданы на баланс госорганов семь спортивно-оздоровительных комплексов по всей республике. Возведение еще двух начнется в этом году в Джалал-Абаде и Нарыне.

А вот в Бишкеке намерены построить общеобразовательную школу, оснащенную современным оборудованием, которая затем будет передана мэрии столицы.

О тарифах и борьбе с коррупцией...

С приходом «Газпрома» в Кыргызстан цена на голубое топливо в стране снизилась с 16,7 сома до 14,38. Добиться этого удалось за счет снижения покупной цены и оптимизации внутри компании. В «Газпроме» признают, что существующий тариф не покрывает затрат, но комфорт потребителя превыше всего.

«Газотранспортная отрасль требует постоянных затрат на обслуживание и ремонт. И мы выйдем на точку окупаемости только за счет увеличения реализации. Если увеличим ее объем в два раза, сможем покрыть свои затраты, не повышая тарифов», — рассказал Арзымат Алдаяров.

Еще одним большим достижением компании без преувеличения можно назвать то, что сумели переломить коррупционную систему, долгие годы существовавшую между потребителем и контролером.

Была введена мотивационная система для контролеров: им стало выгодно выявлять большую задолженность, потому что часть взысканной суммы отдается сотруднику. Привели в порядок также и нормативную базу, регулирующую отношения потребителя и поставщика.