«Золотые» и «серебряные» номера от MegaCom со скидкой 50 процентов

Мобильный оператор вновь подготовил приятный бонус для своих абонентов в рамках акции Shopping Fest в Центре продаж и обслуживания MegaCom, расположенном в торгово-развлекательном центре «Бишкек Парк». 4 и 5 августа с 10.00 до 1.00 будет действовать скидка 50 процентов на приобретение номеров категорий «серебро» и «золото».

Не упустите возможность стать обладателем уникального номера!

Кроме того, каждый абонент MegaCom при единовременном пополнении баланса на сумму 50 сомов и более может получить бонусы до 30 минут разговоров и 70 SMS внутри сети.

Ведущий мобильный оператор MegaCom на постоянной основе проводит многочисленные акции и конкурсы, тем самым радуя всех новых и действующих абонентов. Следите за новостями, акциями и бонусами от MegaCom на страницах в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter и Odnoklassniki, а также на официальном сайте megacom.kg

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