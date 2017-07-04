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Бизнес

Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!

БТА Банк снижает процентные ставки для покупок в кредит бытовой техники от компании «Светофор»!

Плюс «Светофор» предоставит Вам еще одну скидку на широкий ассортимент товаров!

Товары, на которые распространяются скидки:

  • холодильники, стиральные машины, плиты, встраиваемые духовки, встраиваемые поверхности, пылесосы, микроволновые печи — 5 процентов,
  • телевизоры Hisense — 3 процента,
  • кондиционеры — 4 процента.

Для держателей карт БТА Банка ставка 24 процента вместо 28 процентов, для всех остальных — 28 процентов вместо 32 процентов.

Также для держателей карт, участвующих в зарплатном проекте БТА Банка, и держателей револьверных карт есть специальный Бонус от БТА Банка в виде возврата денег — Cashback — в размере 5 процентов от стоимости покупки.

Покупайте бытовую технику в кредит дешевле!

Почему покупать в SVETOFOR удобно?

1) Доставка по г. Бишкек и г. Ош абсолютно бесплатно.
2) Мы можем доставить заказ по всем регионам Кыргызстана.
3) Любой товар можно купить в кредит.
4) Колл-центр доступен 24/7.

Вопросы по акции Вы можете задать по телефонам: (+996 312) 90 50 50, (+996 555) 93 88 33, (+996 773) 93 88 33, (+ 996 700) 93 88 33.
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