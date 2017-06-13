БТА Банк запустил электронный кошелек «ИЛБИРС»

Настало время заменить свои обычные кошельки на современные — электронные. Именно для этого БТА Банк разработал новый банковский продукт — электронный кошелек «ИЛБИРС».

С ним у Вас откроются новые возможности: покупка всевозможных товаров и услуг, оплата за сотовую связь и Интернет, за коммунальные услуги, сделать перевод и многое другое.

А самое главное, по всем операциям комиссия — 0%!

Как Вы уже успели понять, электронный кошелек — это не только место для хранения денег, но и возможность управлять финансовыми ресурсами быстро, в любом месте и в любое время. Выгодно! Просто! Удобно!

Инструкция по регистрации электронного кошелька «ИЛБИРС».

За более подробной информацией пройдите на страницу продукта, а для регистрации — на сайт ilbirs.bta.kg

Преимущества электронного кошелька «ИЛБИРС»:

Простота. Для регистрации нужно ввести только номер мобильного телефона.

Для регистрации нужно ввести только номер мобильного телефона. Доступность. Электронный кошелек доступен везде, где есть Интернет.

Электронный кошелек доступен везде, где есть Интернет. Безопасность. Полная конфиденциальность и безопасность финансовых операций. Все операции нужно подтверждать вводом кода, который приходит в SMS-сообщении на мобильный телефон владельца кошелька.

Полная конфиденциальность и безопасность финансовых операций. Все операции нужно подтверждать вводом кода, который приходит в SMS-сообщении на мобильный телефон владельца кошелька. Скорость. Платежи и переводы осуществляются моментально.

Платежи и переводы осуществляются моментально. Экономия. Платежи и переводы осуществляются бесплатно.

Как пополнить электронный кошелек «ИЛБИРС»?

В отделениях банка (более 96 пунктов). Со счета/карт-счета через портал «Homebank». Через платежные терминалы Quickpay. С другого электронного кошелька «Илбирс».

Какие виды услуг можно оплатить через электронный кошелек «ИЛБИРС»

Сотовая связь

Интернет и IP-телефония

Коммунальные платежи

Фиксированная связь

Коммерческое ТВ

Оплата товаров и услуг

Пополнение электронных кошельков

Комиссии по электронному кошельку «ИЛБИРС»

По возникшим вопросам обращайтесь по номерам: +996 (312) 90 50 50, +996 (312) 90 54 63