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Бизнес

БТА Банк запустил электронный кошелек «ИЛБИРС»

Настало время заменить свои обычные кошельки на современные — электронные. Именно для этого БТА Банк разработал новый банковский продукт — электронный кошелек «ИЛБИРС».

С ним у Вас откроются новые возможности: покупка всевозможных товаров и услуг, оплата за сотовую связь и Интернет, за коммунальные услуги, сделать перевод и многое другое.

А самое главное, по всем операциям комиссия — 0%!

Как Вы уже успели понять, электронный кошелек — это не только место для хранения денег, но и возможность управлять финансовыми ресурсами быстро, в любом месте и в любое время. Выгодно! Просто! Удобно!

Инструкция по регистрации электронного кошелька «ИЛБИРС».

За более подробной информацией пройдите на страницу продукта, а для регистрации — на сайт ilbirs.bta.kg

Преимущества электронного кошелька «ИЛБИРС»:

  • Простота. Для регистрации нужно ввести только номер мобильного телефона.
  • Доступность. Электронный кошелек доступен везде, где есть Интернет.
  • Безопасность. Полная конфиденциальность и безопасность финансовых операций. Все операции нужно подтверждать вводом кода, который приходит в SMS-сообщении на мобильный телефон владельца кошелька.
  • Скорость. Платежи и переводы осуществляются моментально.
  • Экономия. Платежи и переводы осуществляются бесплатно.

Как пополнить электронный кошелек «ИЛБИРС»?

  1. В отделениях банка (более 96 пунктов).
  2. Со счета/карт-счета через портал «Homebank».
  3. Через платежные терминалы Quickpay.
  4. С другого электронного кошелька «Илбирс».

Какие виды услуг можно оплатить через электронный кошелек «ИЛБИРС»

  • Сотовая связь
  • Интернет и IP-телефония
  • Коммунальные платежи
  • Фиксированная связь
  • Коммерческое ТВ
  • Оплата товаров и услуг
  • Пополнение электронных кошельков

Комиссии по электронному кошельку «ИЛБИРС»

По возникшим вопросам обращайтесь по номерам: +996 (312) 90 50 50, +996 (312) 90 54 63
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