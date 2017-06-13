БТА Банк запустил электронный кошелек «ИЛБИРС»

Настало время заменить свои обычные кошельки на современные — электронные. Именно для этого БТА Банк разработал новый банковский продукт — электронный кошелек «ИЛБИРС».
С ним у Вас откроются новые возможности: покупка всевозможных товаров и услуг, оплата за сотовую связь и Интернет, за коммунальные услуги, сделать перевод и многое другое.
А самое главное, по всем операциям комиссия — 0%!
А самое главное, по всем операциям комиссия — 0%!
Как Вы уже успели понять, электронный кошелек — это не только место для хранения денег, но и возможность управлять финансовыми ресурсами быстро, в любом месте и в любое время. Выгодно! Просто! Удобно!
Инструкция по регистрации электронного кошелька «ИЛБИРС».
За более подробной информацией пройдите на страницу продукта, а для регистрации — на сайт ilbirs.bta.kg
Преимущества электронного кошелька «ИЛБИРС»:
- Простота. Для регистрации нужно ввести только номер мобильного телефона.
- Доступность. Электронный кошелек доступен везде, где есть Интернет.
- Безопасность. Полная конфиденциальность и безопасность финансовых операций. Все операции нужно подтверждать вводом кода, который приходит в SMS-сообщении на мобильный телефон владельца кошелька.
- Скорость. Платежи и переводы осуществляются моментально.
- Экономия. Платежи и переводы осуществляются бесплатно.
Как пополнить электронный кошелек «ИЛБИРС»?
- В отделениях банка (более 96 пунктов).
- Со счета/карт-счета через портал «Homebank».
- Через платежные терминалы Quickpay.
- С другого электронного кошелька «Илбирс».
Какие виды услуг можно оплатить через электронный кошелек «ИЛБИРС»
- Сотовая связь
- Интернет и IP-телефония
- Коммунальные платежи
- Фиксированная связь
- Коммерческое ТВ
- Оплата товаров и услуг
- Пополнение электронных кошельков
Комиссии по электронному кошельку «ИЛБИРС»