Более 230 миллионов пассажиров перевез транспорт Кыргызстана с начала года

Национальный статистический комитет Кыргызстана представил полные данные о работе транспортного сектора, почты и связи за январь — апрель 2026 года. Показатели демонстрируют рост объемов в логистике и пассажиропотоке, несмотря на спад в сфере авиаперевозок и сокращение популярности такси и столичных троллейбусов.

Грузоперевозки и грузооборот

За первые четыре месяца года компании доставили 19 миллионов 429 тысяч тонн грузов, превысив результат прошлого года на 7,1 процента. Автомобильный транспорт нарастил объемы до 15 миллионов 754,4 тысячи тонн (рост на 8,6 процента).

Железная дорога перевезла 3 миллиона 458,3 тысячи тонн (+0,4 процента). При этом отправление железнодорожных грузов упало на 13 процентов (составив 1 миллион 167,5 тысячи тонн), а прибытие сократилось на 15,2 процента (до 2 миллионов 432,2 тысячи тонн).

Трубопроводный транспорт нарастил прокачку на 7,3 процента (до 209,4 тысячи тонн).

Авиация потеряла 21,6 процента, доставив всего 6,9 тысячи тонн.

Грузооборот всех видов транспорта вырос на 3,5 процента и достиг 1 миллиарда 135,4 миллиона тонно-километров.

Пассажиропоток: автобусы растут, троллейбусы падают

Услугами перевозчиков воспользовались 230 миллионов 164,6 тысячи человек (рост на 6,8 процента). Первое место удерживают автобусы и микроавтобусы, которые перевезли 214 миллионов 849,2 тысячи пассажиров (увеличение на 7,6 процента).

Железная дорога показала скачок на 44 процента, обслужив 132,5 тысячи человек.

Одновременно официальные таксопарки потеряли 1,2 процента клиентов (снижение до 12 миллионов 800,3 тысячи человек).

Троллейбусы перевезли 1 миллион 894,9 тысячи человек, показав спад на 14,4 процента.

Авиация обслужила 487,7 тысячи пассажиров (-5,5 процента).

Общий пассажирооборот составил 3 миллиарда 744,9 миллиона пассажиро-километров, увеличив прошлогодние цифры на 5,2 процента.

Связь, почта и курьерские услуги

Доходы от услуг связи принесли экономике 13 миллиардов 963,9 миллиона сомов, улучшив показатели на 8,9 процента. Почтовые службы и курьеры заработали 1 миллиард 3 миллиона сомов, продемонстрировав рекордный рост доходов на 20 процентов.