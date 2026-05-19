Общество

В Кыргызстане уровень безработицы снизился до 3,7 процента

Общая численность безработных в Кыргызстане составила 104,7 тысячи человек, а общий уровень безработицы — 3,7 процента. Такие данные озвучил заместитель министра труда, соцобеспечения и миграции Камчыбек Досматов во время Второго национального форума «Занятость, профессиональные навыки и будущее труда: укрепление государственных служб занятости и неформального образования в Кыргызской Республике».

По его словам, по сравнению с 2020 годом показатель безработицы снизился на 2,1 процентных пункта.

«Сегодня рынок труда стремительно меняется под влиянием цифровизации, технологических преобразований и появления новых форм занятости. Эти процессы открывают новые возможности для экономического роста, но одновременно требуют более гибких и современных подходов со стороны государства, системы образования и работодателей», — отметил замминистра.

По его словам, постепенно растет количество создаваемых рабочих мест: в 2025 году было создано 274 тысячи рабочих места, тогда как в 2023 году — 109 тысяч, а в 2024 году — 263 тысячи.
