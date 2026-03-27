KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны

KICB, созданный в 2001 году правительством Кыргызской Республики и международными финансовыми институтами, в этом году отмечает свое 25-летие, четверть века стабильности, надежности и упорства в реализации своей миссии — надежный банк для лучшей жизни.

На протяжении 14 лет члены Фонда озеленения активно поддерживают инициативу по увеличению числа зеленых насаждений в учебных заведениях Кыргызстана. Цель этой инициативы — создать благоприятные, экологичные условия для наших детей на территории школ, детских садов и воспитать в детях чувство ответственности за будущее планеты, привить им любовь к природе и научить на своем примере, что каждый шаг в сторону улучшения экологии — это вклад в будущее!

За время работы Фонда озеленения KICB совместно с партнерами, а это Международный общественный фонд «Инициатива Розы Отунбаевой» и Организация Ага Хана по развитию, совместно посадили более 21 тысячи саженцев и продолжает озеленять территории учебных заведений в Бишкеке и регионах нашей страны.

В этом году KICB реализовал мероприятия по посадке деревьев в образовательных учреждениях в Баткенской, Таласской и Ошской областях, а также в Бишкеке и Чуйской области, в общественном парке в Токмоке, а также в специализированном интернате «Умут-Надежда», что подчеркивает фокус банка на инклюзивности и развитии человеческого капитала.

С 2012 года Фонд озеленения, высаживая саженцы, формирует не только экологический эффект, но и долгосрочную ценность, способствуя снижению углеродного следа и развитию экологического сознания у подрастающего поколения.

«Для KICB устойчивое развитие — неотъемлемая часть бизнес-стратегии. Отмечая 25-летие банка, мы продолжаем инвестировать в проекты, которые формируют качество жизни и будущее страны. Фонд озеленения — наш вклад в развитие экологической культуры и поддержку регионов Кыргызстана», — отметил председатель правления KICB Али Ариф.

Интеграция ESG-факторов в деятельность KICB позволяет банку эффективно управлять рисками, внедрять международные стандарты и одновременно создавать дополнительную ценность для общества. Фонд озеленения остается одним из наиболее устойчивых и масштабных проектов банка, объединяющим партнерства, экспертизу и долгосрочное видение развития.

Следует отметить, что KICB успешно реализовал инициативы в рамках ESG.

  • Успешно разместил облигации устойчивого развития на сумму 1,3 миллиарда сомов.

  • Основал стипендию для студентов Кыргызстана и выплатил более 2,1 миллиона сомов.

  • Сделал большой вклад в облагораживание столицы, отреставрировав бульвар Эркиндик в 2014 году.

  • Создал собственный проект «Мыкты айым» для поддержки женщин-предпринимательниц.

KICB опубликовал свой первый отчет об устойчивом развитии, заложив фундамент для долгосрочной ESG-стратегии и определив ключевые векторы своей деятельности. При этом система устойчивого финансирования банка выстроена в строгом соответствии с международными принципами ICMA и LMA. Это не только интегрирует KICB в глобальную экосистему ответственного инвестирования, но и гарантирует полную прозрачность и подотчетность на всех этапах — от отбора и оценки проектов до мониторинга целевого использования средств.

Лицензия НБ КР № 046.

