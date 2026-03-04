К Международному женскому дню KICB подготовил особое предложение для держателей карт.

С 1 по 8 марта 2026 года оплачивайте покупки и услуги картами KICB в партнерских торговых точках и получайте скидки до 25 процентов от суммы покупки.

Порадуйте себя и близких подарками, цветами, украшениями и отдыхом:

магазин цветов Flowers City — 5 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

магазин цветов «Флорист.kg» — 5 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

ювелирный магазин TAMLER — 20 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

ювелирный магазин Yelle — 25 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

ювелирный дом Leman Gold — 5 процентов от суммы при оплате картами Visa Infinite и Visa Signature;

ресторан Navigator — 15 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

бар Times Bar — 15 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

кофейня Biscuit — 10 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

магазин Lovely ДОМ — 8 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

отель Garden — 5 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

баня «Байтур» — 5 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

магазин Novante — 3 процента от суммы при оплате любой картой KICB;

магазин Health Beauty — 5 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

магазин цветов в Оше Avenue Flowers — 5 процентов от суммы при оплате любой картой KICB в период с 1 по 6 марта 2026 года.

Для получения скидки просто оплачивайте покупки картой KICB в указанных точках продаж в период действия акции.

Пусть каждый подарок этой весной будет с выгодой вместе с KICB!

KICB — надежный банк!

Лицензия НБ КР 046.