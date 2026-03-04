10:36
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Бизнес

Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB

К Международному женскому дню KICB подготовил особое предложение для держателей карт.

С 1 по 8 марта 2026 года оплачивайте покупки и услуги картами KICB в партнерских торговых точках и получайте скидки до 25 процентов от суммы покупки.

Порадуйте себя и близких подарками, цветами, украшениями и отдыхом:

  • магазин цветов Flowers City — 5 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

  • магазин цветов «Флорист.kg» — 5 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

  • ювелирный магазин TAMLER — 20 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

  • ювелирный магазин Yelle — 25 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

  • ювелирный дом Leman Gold — 5 процентов от суммы при оплате картами Visa Infinite и Visa Signature;

  • ресторан Navigator — 15 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

  • бар Times Bar — 15 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

  • кофейня Biscuit — 10 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

  • магазин Lovely ДОМ — 8 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

  • отель Garden — 5 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

  • баня «Байтур» — 5 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

  • магазин Novante — 3 процента от суммы при оплате любой картой KICB;

  • магазин Health Beauty — 5 процентов от суммы при оплате любой картой KICB;

  • магазин цветов в Оше Avenue Flowers — 5 процентов от суммы при оплате любой картой KICB в период с 1 по 6 марта 2026 года.

Для получения скидки просто оплачивайте покупки картой KICB в указанных точках продаж в период действия акции.

Пусть каждый подарок этой весной будет с выгодой вместе с KICB!

KICB — надежный банк!

Лицензия НБ КР 046. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/364421/
просмотров: 375
Версия для печати
Материалы по теме
Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
«Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Новогодняя акция от KICB: бонусы и выгодные кредиты
Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
KICB присоединился к Деловому консультативному совету по вопросам детей ЮНИСЕФ
Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
Популярные новости
Когда срочно нужна помощь&nbsp;&mdash; травмпункт 24/7 сети клиник &laquo;Авиценна&raquo; в&nbsp;Бишкеке Когда срочно нужна помощь — травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» в Бишкеке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Как ELQR за&nbsp;шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана Как ELQR за шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
Бизнес
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
4 марта, среда
10:21
Закон о воде перепишут: в Кыргызстане вводят новые правила тарифов и услуг Закон о воде перепишут: в Кыргызстане вводят новые прав...
10:18
Документооборот депутатов парламента переведен в электронный формат
10:16
Енот Василий худеет: в Каракольском зоопарке борются с ожирением питомца
10:14
Водитель выехал на тротуар и поехал среди пешеходов — его задержали
10:13
Пресечена деятельность устойчивой организованной преступной группировки