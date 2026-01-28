KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг

По итогам 2025 года KICB удостоен награды Кыргызской фондовой биржи в номинации «Лучший инвестор сектора государственных ценных бумаг Кыргызской Фондовой Биржи» за активное участие на рынке и вклад в развитие внутреннего рынка ценных бумаг.

В течение года банк входил в число крупнейших институциональных инвесторов, обеспечивая стабильный спрос на государственные ценные бумаги и поддерживая ликвидность торгов. Такая инвестиционная деятельность способствует укреплению финансовой устойчивости и повышению эффективности рынка ценных бумаг Кыргызстана.

Сектор государственных ценных бумаг является одним из ключевых элементов устойчивой финансовой системы. Участие KICB в данном сегменте способствует формированию долгосрочных источников финансирования и развитию национального рынка долговых инструментов.

KICB является первым банком, успешно выпустившим в 2013 году свои собственные облигации в Кыргызстане. 25 июня 2025 года KICB первым успешно разместил на внутреннем рынке облигации устойчивого развития на сумму 1,3 миллиарда сомов. Все облигации выкупила Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в Группу Всемирного банка, что является очень важным событием, показывающим доверие международных инвесторов к национальным эмитентам.

Это был важный этап в реализации ESG-политики KICB, направленной на интеграцию лучших международных практик в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG). Средства от размещения облигаций устойчивого развития были направлены на предоставление долгосрочного финансирования в национальной валюте устойчивых экологических и социальных проектов, а также поддержку малого бизнеса, предпринимателей и социально уязвимых групп населения, включая женщин.

Необходимо отметить, что свою историю KICB, уставный капитал которого составляет 23 миллиона долларов США, ведет с 2001 года. В этом году KICB отмечает свой 25-летний юбилей и нацелен и дальше активно участвовать в развитии рынка ценных бумаг и оставаться надежным партнером в сфере банковских услуг.

KICB — надежный банк!

Лицензия НБ КР № 046.