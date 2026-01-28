09:55
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Бизнес

KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг

По итогам 2025 года KICB удостоен награды Кыргызской фондовой биржи в номинации «Лучший инвестор сектора государственных ценных бумаг Кыргызской Фондовой Биржи» за активное участие на рынке и вклад в развитие внутреннего рынка ценных бумаг.

В течение года банк входил в число крупнейших институциональных инвесторов, обеспечивая стабильный спрос на государственные ценные бумаги и поддерживая ликвидность торгов. Такая инвестиционная деятельность способствует укреплению финансовой устойчивости и повышению эффективности рынка ценных бумаг Кыргызстана.

Сектор государственных ценных бумаг является одним из ключевых элементов устойчивой финансовой системы. Участие KICB в данном сегменте способствует формированию долгосрочных источников финансирования и развитию национального рынка долговых инструментов.

KICB является первым банком, успешно выпустившим в 2013 году свои собственные облигации в Кыргызстане. 25 июня 2025 года KICB первым успешно разместил на внутреннем рынке облигации устойчивого развития на сумму 1,3 миллиарда сомов. Все облигации выкупила Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в Группу Всемирного банка, что является очень важным событием, показывающим доверие международных инвесторов к национальным эмитентам.

Это был важный этап в реализации ESG-политики KICB, направленной на интеграцию лучших международных практик в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG). Средства от размещения облигаций устойчивого развития были направлены на предоставление долгосрочного финансирования в национальной валюте устойчивых экологических и социальных проектов, а также поддержку малого бизнеса, предпринимателей и социально уязвимых групп населения, включая женщин.

Необходимо отметить, что свою историю KICB, уставный капитал которого составляет 23 миллиона долларов США, ведет с 2001 года. В этом году KICB отмечает свой 25-летний юбилей и нацелен и дальше активно участвовать в развитии рынка ценных бумаг и оставаться надежным партнером в сфере банковских услуг.

KICB — надежный банк!

Лицензия НБ КР № 046.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/359485/
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Новогодняя акция от KICB: бонусы и выгодные кредиты
Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
KICB присоединился к Деловому консультативному совету по вопросам детей ЮНИСЕФ
Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в образование
Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
MEGA запускает тариф &laquo;Социальный&raquo; для пенсионеров и&nbsp;лиц с&nbsp;инвалидностью MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью
Бизнес
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров
Не&nbsp;просто без переплат, а&nbsp;в&nbsp;плюс: как в&nbsp;сети&nbsp;О! зарабатывают бонусы Не просто без переплат, а в плюс: как в сети О! зарабатывают бонусы
28 января, среда
09:48
В КР таксистам не продлят срок выдачи лицензий — со 2 февраля начнут рейды В КР таксистам не продлят срок выдачи лицензий — со 2 ф...
09:46
Иммунитет от преступлений. Об опасных поправках рассказал Дастан Бекешев
09:44
В КР стартовал проект по развитию цифровых навыков среди лиц с инвалидностью
09:44
Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить территории — глава МИД
09:26
В Оше задержали автора публикаций экстремистского содержания