Бизнес

«Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения

KICB предлагает «Зеленый кредит KYRSEFF» — удобный финансовый инструмент для физических лиц и предпринимателей, которые хотят повысить энергоэффективность своего дома или бизнеса и при этом сократить расходы.

«Зеленый кредит KYRSEFF» предназначен для финансирования энергоэффективных и экологичных решений: от утепления домов и установки солнечных панелей до покупки энергосберегающей техники, современного оборудования для бизнеса или сельского хозяйства, а также электромобилей. Такие инвестиции позволяют снизить потребление электроэнергии и воды, уменьшить коммунальные платежи и повысить общую эффективность объектов.

Одно из ключевых преимуществ — возможность получить грантовое возмещение до 15 процентов от суммы кредита после реализации проекта. Это делает «зеленые» технологии еще более доступными и выгодными. Дополнительно клиентам предоставляется бесплатная техническая консультация, которая помогает выбрать оптимальные решения и эффективно внедрить их на практике.

KICB предлагает гибкие условия кредитования на сумму до 1 миллиона сомов, удобные сроки до пяти лет и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Для аграрных проектов предусмотрен льготный период до шести месяцев, что позволяет начать экономить ресурсы еще до начала активных выплат. Программа реализуется в рамках международной инициативы по развитию «зеленого» финансирования и способствует формированию устойчивой экономики в Кыргызстане.

Выбирая «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB, вы не просто получаете финансирование — вы инвестируете в комфорт, снижение расходов и экологичное будущее.

KICB — надежный банк!

Лицензия НБ КР № 046.
