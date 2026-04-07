KICB: 25 лет надежности и новый этап развития в Оше

Ош — второй по величине в Кыргызстане и один из самых древних городов Средней Азии. Ош играет ключевую роль в экономике страны, являясь южным административным и экономическим центром. Всем представителям бизнес-среды и населению необходим доступ к финансированию и качественным банковским услугам.

Филиал KICB «Ош Центр» открыл свои двери для клиентов в новом современном здании.

Филиал уже много лет успешно работает в Оше и является надежным финансовым партнером для жителей и бизнеса региона. Теперь он начинает новый этап своей работы в современном пространстве, с обновленной инфраструктурой и еще более комфортными условиями обслуживания клиентов.

«Сегодня сеть KICB покрывает весь Кыргызстан, и наши услуги доступны всем клиентам, даже в отдаленных точках, предоставляя доступ к качественным услугам удаленно посредством мобильного приложения», - отметил председатель правления KICB Ариф Али.

В целях поддержки микро- и малых предприятий KICB активно внедряет цифровые решения, делая банковские услуги доступными, быстрыми и безопасными. Например, сейчас можно скачать мобильное приложение и сразу получить онлайн-кредит в считанные минуты, заказать платежную карту и получить денежный перевод из любой точки мира не выходя из дома.

В мобильном приложении KICB доступны такие системы быстрых денежных переводов, как «Золотая Корона», «Астрасенд», RIA и Western Union, и скоро будут доступны переводы на карту Union Pay в Китай. Переводы с карты на карты в Китай — один из самых востребованных банковских продуктов. Каждый предприниматель может без посещения банка с мобильного телефона пользоваться услугой KICB Business, оплачивая налоги, переводя денежные переводы за рубеж по системе SWIFT по очень низким тарифам через американский Citibank.

За 25 лет работы банк достиг больших высот на финансовом рынке. KICB первым выпустил собственные облигации, и на сегодня это первый банк в Кыргызстане — партнер американского банка Citibank и NBD Emirates (ОАЭ). За эти годы KICB на деле доказал свою надежность, успешно продолжает работать в партнерстве с ведущими мировыми финансовыми институтами и поддерживает развитие экономики страны.

Лицензия НБ КР № 046.
