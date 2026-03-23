Бизнес

Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом

Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом. С ароматом свежих лепешек, смехом детей, звуками музыки и особым ощущением обновления, которое витает в воздухе. В этот день площадь Ала-Тоо по традиции становится сердцем большого праздника, местом, где собираются тысячи людей, чтобы вместе встретить новый этап, полный надежд и добрых перемен. С самого утра сюда приходят семьи, друзья, гости столицы. И среди этого яркого потока людей те, кто делает праздник еще теплее и ближе. В этом году к народным гуляниям по доброй традиции присоединилась команда «Умай Групп» — крупнейшего ретейлера Кыргызстана.

Знакомые каждому бренды — «Народный», Globus, «Достор» и SPAR — на один день вышли за пределы своих магазинов и стали частью большого городского праздника. Для многих это стало неожиданной и приятной встречей: любимые продукты, привычное качество и забота переместились прямо в центр столицы.

На этом вклад «Умай Групп» в создание атмосферы праздника и веселья не ограничился. Красочных персонажей и любимые лакомства можно было встретить в разных уголках Бишкека.

День защиты детей на площади Ала-Тоо: праздник радости с «Умай Групп»

Но участие «Умай Групп» — это не столько про угощения и атмосферу, сколько про искреннее участие в жизни города. Первый заместитель главы Ленинской районной администрации Бакыт Караев подчеркнул, что «Умай Групп» регулярно поддерживает городские инициативы и праздники, будь то Нооруз, День защиты детей или другие значимые даты. По его словам, компания уже давно зарекомендовала себя как надежный партнер, который не остается в стороне. И за этим участием стоит не просто бизнес, а желание быть частью общества, разделять с людьми важные моменты, создавать не только продукты, но и дарить настроение.

Сегодня «Умай Групп» — это порядка 167 магазинов по всей стране и более 270 тысяч покупателей ежедневно, которые доверяют свои покупки именно Globus, SPAR, «Народный» и «Достор».

«Умай Групп» обещает и дальше быть рядом: в праздники и в будни, продолжая работать с любовью для каждого кыргызстанца.
