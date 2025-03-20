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Бизнес

10 лет Globus: От первого гипермаркета до крупнейшей сети в Кыргызстане

Сегодня сеть Globus — это более 70 магазинов по всему Кыргызстану. А началось все десять лет назад в Бишкеке с открытия первого гипермаркета на улице Аалы Токомбаева. В этот особенный день мы решили вспомнить, как все начиналось, и рассказать вам о том пути, который за эти годы мы прошли вместе с вами.

Больше, чем просто магазин

Поход в магазин — это больше, чем необходимость, это важная часть нашей жизни. Совершаем ли мы повседневные покупки, или готовимся к важным событиям. Это всегда момент, когда мы строим планы, выбираем лучшее для себя и своих близких. Сегодня мы уже привыкли к тому, что все необходимое можно найти в одном месте, экономя время и силы. Но так было не всегда.

Открытие первого гипермаркета Globus десять лет назад стало настоящим событием.

Помните тот момент, когда вы впервые вошли в просторный зал гипермаркета?

Светлый, уютный, с широкими проходами и аккуратно расставленными полками — он с первых минут создавал ощущение комфорта. В воздухе ощущался теплый, манящий аромат свежевыпеченного хлеба — где-то рядом пекари доставали из печи румяные багеты и хрустящие булочки. Чуть дальше чувствовался пряный запах восточных специй, смешанный с аппетитными нотками свежих блюд.

И самое главное вас встречала — команда людей, искренне готовых помочь каждому покупателю, создать атмосферу уюта и сделать поход за покупками приятным.

Globus с первых дней впитал в себя самые современные и смелые решения. Так, впервые в отечественном магазине была применена технология совмещения торгового зала и склада. Здесь же появились первые собственные кулинарный цех и пекарня, особые зоны, такие как электрический тандыр для выпечки свежих лепешек и аквариумы с живой рыбой.

Визитной карточкой сети стало сочетание европейских стандартов торговли и национального колорита.

Впервые здесь были внедрены и цифровые решения: мобильное приложение, помогающее ориентироваться в магазине, делающее покупки еще более удобными и выгодными.

Все это создало уникальную атмосферу и сделало ваш любимый магазин таким, каким вы знаете его сегодня.

От первых шагов до любимого места

Десять лет пролетели как один год. Мы росли и развивались вместе с вами и благодаря вам. Мы, прислушиваясь к пожеланиям, вносили новшества, открывали новые магазины и новые форматы, чтобы каждый поход за покупками был для вас не только выгодным, но и приятным.

Каждый день более 250 тысяч жителей и гостей страны выбирают Globus как удобное и надежное место для своих покупок. В среднем каждый покупатель заходит к нам около четырех раз в месяц, а это почти 12 миллионов визитов в год!

Более 1,5 миллиона человек стали участниками программы лояльности Globus-Bonus, используя мобильное приложение или накопительные карты для еще более выгодных покупок.

Наша команда — это более 4 тысяч человек по всей стране. Это уникальные люди, каждый день создающие для вас особую атмосферу. Ведь Globus — это не просто магазины, это место, где вас всегда ждут.

Мы — лидер рынка розничной торговли в Кыргызстане. И, несмотря на рост и масштаб, наш главный приоритет остается неизменным — быть сетью магазинов низких цен. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы вы всегда могли рассчитывать на выгодные предложения и доступные цены.

Сегодня мы празднуем свой день рождения, но подарки дарим вам!

21 марта для нас особенный день не только потому, что мы отмечаем юбилей, но и потому, что в этот день отмечается Нооруз — праздник весны, обновления и надежды.

В честь двойного праздника мы приготовили для вас в два раза больше сюрпризов и подарков:

• при покупке от 1 тысячи сомов в сети Globus вы получите фирменный шопер в подарок;
• 21 марта товары собственного производства можно купить в сети со скидкой до 30 процентов.

Важно: все акции доступны только для пользователей мобильного приложения и держателей накопительных карт Globus.

В честь двойного праздника, 20 и 21 марта, мы также подготовили для вас активности. Вы сможете не только интересно провести время, но и выиграть дополнительные призы. Встречаемся возле наших магазинов:

20 марта

  • Базар-Коргон (село Абдраимова, улица Аттокурова, 2/2) — 14.00;

  • Джалал-Абад (город Джалал-Абад, улица Абдрахманова, 10) — 17.00;

  • Балыкчи (улица Абдрахманова, 13/2) — 12.00;

  • Чолпон-Ата (улица Советская, 36) — 15.00;

21 марта

  • Кара-Суу (город Кара-Суу, улица Ленина, 171) — 11.00;

  • Ош (Нурзаман) — 15.00;

  • Каракол (площадь) — 10.00;

  • Каракол (центр) — 12.00;

Спасибо, дорогие кыргызстанцы, за то, что 10 лет вы с нами и выбираете нас!


Это история, которую мы пишем вместе!

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/323389/
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