Бизнес

Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта

Крупнейший ритейлер страны — компания «Умай Групп» — от всей души поздравляет милых дам с прекрасным праздником весны — Международным женским днем!

8 Марта — особенный день, когда хочется сказать самые важные слова тем, кто делает нашу жизнь уютнее, теплее и ярче: мамам, женам, сестрам, бабушкам, подругам, коллегам.

Этот весенний праздник — прекрасный повод еще раз выразить свое восхищение женской мудростью, энергией и красотой и поблагодарить за любовь, тепло и заботу.

Спасибо за ваше бесконечное восхищение, за нежность, которая делает мир мягче, за удивительную способность беззаветно любить, поддерживать и вдохновлять.

Вы создаете уют и гармонию в доме, бережно храните семейные традиции, заботитесь о близких и при этом находите время и силы для новых свершений. Вы наполняете каждый день смыслом, светом и красотой — именно поэтому цветущая весна неразрывно связана с образом прекрасной женщины.

По доброй традиции ежегодно к Международному женскому дню «Умай Групп» проводит весеннюю акцию, поздравляя с праздником кыргызстанок. В прошлом году дружная команда Globus вручала дамам первые тюльпаны, теплые улыбки и праздничное настроение в центре Бишкека.

В этот раз приятный сюрприз ждал покупательниц сети магазинов Globus, «Достор», «Народный» и супермаркетов SPAR. Так, обычный поход за покупками становился особенным — в предпраздничный день сотрудники компании встречали представительниц прекрасной половины человечества цветами и теплыми пожеланиями. Мы были рады подарить вам частичку душевного тепла и весеннее настроение!

Дорогие дамы! Желаем вам крепкого здоровья, внутренней гармонии и женского счастья. Пусть в вашей жизни будет больше солнечных дней, радостных событий и приятных сюрпризов. Пусть в ваших домах всегда царят любовь, уют и взаимопонимание, а в сердце живет весна — светлая, трепетная, нежная.

С праздником! С 8 Марта!

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/364839/
просмотров: 128
