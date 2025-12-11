09:44
Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов

Праздничное настроение в этом году приходит раньше обычного. С 1 декабря в сетях магазинов «Умай Групп» стартовала акция «Праздник к нам приходит!» — и это как раз тот случай, когда обычная покупка может обернуться чем-то приятным. В холодные дни такой момент радует особенно.

Для сотен тысяч кыргызстанцев Globus, SPAR, «Достор» и «Народный» давно стали не просто удобными магазинами, а любимым и надежным местом для повседневных и особенных покупок. Сюда заходят после работы, чтобы пополнить холодильник свежими продуктами, взять что-то вкусное к чаю или просто порадовать близких угощением. Здесь легко можно собрать обед или ужин и столь же просто — полноценную семейную корзину на выходные, включающую все необходимое. Полки всегда радуют глаз: свежие овощи и фрукты, ароматные и сытные блюда кулинарии, нужные мелочи для дома — все, что делает быт проще, а атмосферу в доме — уютнее и теплее. И вдвойне приятно, что все это доступно по самым низким ценам.


Теперь к обычным покупкам добавилась еще одна приятная возможность — шанс выиграть ценные призы, среди которых: подарочные сертификаты на 5 тысяч и 10 тысяч бонусов, сертификаты в суперапп «Мой О!», а также сертификаты для покупок в сети бытовой техники «Планета Электроники». Среди ценных подарков — бытовая техника: холодильники, телевизоры, колонки JBL, Яндекс Станция «Алиса», аэрогрили, мини-печи и ноутбуки. И самый главный приз — 200 тысяч сомов.

Условия участия простые и понятные. С 1 декабря 2025 по 8 марта 2026 достаточно купить товары на сумму от 500 сомов вместе с напитком Coca-Cola или Fanta 1,5 литра. За такую покупку касса автоматически выдает купон участника — он и станет пропуском в розыгрыш.

Никаких дополнительных регистраций и сложных шагов: сделал покупку — получил шанс. Главное — использовать при покупке мобильное приложение либо карту лояльности.

Розыгрыши проходят каждые две недели, поэтому ждать финала не нужно. Призов действительно много, и они очень разные — каждый может найти что-то, что по-настоящему пригодится.

График розыгрышей: 15 и 29 декабря 2025 года, 12 и 26 января, 9 и 23 февраля. Так что чем чаще совершаете покупки, тем больше у вас купонов — и тем выше шанс увидеть свое имя в числе победителей.

Самый волнующий — финальный розыгрыш — состоится 9 марта 2026 года. Именно тогда определится победитель главного приза — 200 тысяч сомов.

Партнерами акции выступают Coca-Cola Кыргызстан, суперапп «Мой О!» и сеть магазинов бытовой техники «Планета Электроники» — благодаря им призовой фонд получился таким внушительным.

Покупайте в Globus, SPAR, «Достор» и «Народный», собирайте купоны и встречайте зиму с хорошим настроением. Все подробности доступны на официальных сайтах магазинов «Умай Групп»!
