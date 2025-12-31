Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года

Дорогие кыргызстанцы, наши покупатели и партнеры! В конце года принято подводить итоги, делиться достижениями и цифрами. Но мы хотим начать не с этого, а с самого главного — со слов благодарности.

Спасибо вам за доверие, за выбор и за то, что вы каждый день приходите к нам за привычными покупками для дома и семьи. Пусть наступающий год принесет в ваши дома тепло, благополучие и больше поводов для радости!

Этот год был насыщенным. Мы развивались, открывали новые магазины и старались быть ближе к покупателям в разных регионах страны. Сети Umai Group пополнились 25 новыми магазинами. Сегодня это 87 магазинов Globus, 13 супермаркетов SPAR, 41 дискаунтер «Достор» и 24 магазина «Народный» — в городах и селах по всему Кыргызстану.

Каждый день здесь идет привычная, но очень важная работа. Готовят более 350 видов блюд собственного производства — свежих и аппетитных, выпекают около 500 наименований хлебобулочной и кондитерской продукции, принимают поставки и следят за качеством и разнообразием ассортимента. В зависимости от формата ассортимент магазинов насчитывает от 1 тысячи 500 до 25 тысяч товаров — все, что нужно для дома и семьи.

За этой работой стоит большая команда — более 7 тысяч 300 сотрудников. Это люди, которые каждый день выходят на смену, встречают покупателей, работают в торговых залах, цехах и на складах. Вместе они обслуживают около 270 тысяч покупателей в день — и для нас это не просто цифра, а большое доверие, которое мы стараемся оправдывать ежедневно.

Наши магазины работают почти по всей стране, в том числе в Нарынской и Джалал-Абадской областях, на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря. Мы гордимся тем, что можем быть рядом с покупателями даже там, где вести торговлю особенно непросто, но по-настоящему важно для местных жителей. Сегодня Umai Group занимает 11-е место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Кыргызстана, внося вклад в развитие экономики и регионов.

Спасибо вам за то, что этот год мы прожили вместе. Пусть наступающий год принесет в ваши дома тепло, стабильность и уверенность в завтрашнем дне! Мы и дальше будем работать для вас, гарантируя качество, низкие цены и заботу о каждом покупателе!

С наступающим Новым, 2026 годом!