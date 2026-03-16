В «Умай Групп» подвели итоги акции «Праздник к нам приходит!»

В сетях магазинов крупнейшего отечественного ретейлера «Умай Групп» подвели итоги зимней акции «Праздник к нам приходит!». Финальный розыгрыш прошел 9 марта, в этот день определился обладатель главного приза в 200 тысяч сомов.

Сегодня Globus, SPAR, «Достор» и «Народный» — это больше чем просто магазины. Для тысяч кыргызстанцев они стали частью повседневной жизни: сюда заходят по дороге домой или на работу, выбирают продукты к ужину или праздничному столу, собирают покупки на несколько дней вперед или просто берут что-нибудь к чаю. Минувшей зимой к таким походам в магазин добавился еще один приятный бонус — возможность выиграть призы.

Акция стартовала в начале декабря и продлилась три месяца. За это время покупатели магазинов получали купоны за покупки от 500 сомов с наличием в чеках напитков Coca-Cola или Fanta и использовали приложение магазина. Купоны участвовали в регулярных розыгрышах — призы разыгрывали каждые две недели в прямом эфире. Список победителей по ссылке.

Пожалуй, самым напряженным моментом стал финал акции. Среди множества купонов участников случай выбрал один. Обладателем главного приза, сертификата на 200 тысяч сомов, стал Виктор Кипин.











Вместе с главным призом были разыграны и другие подарки. Сертификаты на 10 тысяч бонусов получили: Суусар Молдалиева, Юрий Прокопчук, Назира Усенова, Наталья Демьяненко и Диана Иванчук.

Аскар Саяков выиграл сертификат на 5 тысяч сомов для покупок в сети «Планета Электроники».

Сертификаты на 10 тысяч бонусов в приложении «О!Банк» достались Анжелике Цой, Мелисбеку Бошкоеву, Надежде Гольян и Чжан Цзянлею.

Также среди призов финального розыгрыша была бытовая техника и электроника. Анастасия Щус выиграла аэрогриль TEFAL, Валерия Долбня — мини-печь Kraft, Владимир Домме — колонку JBL. Телевизор LG достался Аиде Байкеевой, а Шамиль Эшенкулов стал обладателем ноутбука Acer.

Акция проходила при поддержке партнеров — «Coca-Cola Кыргызстан», супераппа «Мой О!» и сети «Планета Электроники». В ней приняли участие тысячи покупателей, промежуточные розыгрыши проходили на протяжении всей кампании.



«Умай Групп» — крупнейшая компания-ретейлер Кыргызстана, управляющая сетями Globus, SPAR, «Достор» и «Народный». Сегодня это порядка 150 магазинов и более 270 тысяч покупателей ежедневно.

Ваше доверие — наша главная ценность!