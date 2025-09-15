Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких

Каждое большое дело начинается с небольшого, но значимого шага. Это особенно важно, когда речь заходит о знакомстве с кыргызским языком и формировании любви к нему. Сеть магазинов Globus поддержала выпуск уникальной книги — «Абв Алиппе: оку, сез, изилде», подготовленной издательством Bereke Books для самых маленьких кыргызстанцев. Издание приурочено ко Дню государственного языка, отмечаемого 23 сентября.

Книга создана так, чтобы ребенку хотелось открывать ее снова и снова. Плотные страницы, по которым удобно проводить пальчиками, трафареты с контурами букв, понятные задания — все это помогает малышу узнавать язык легко, в игровой форме.

Иллюстрации с национальным колоритом бережно знакомят детей не только с привычными бытовыми предметами, но и с образами, которые делают Кыргызстан поистине уникальным.

«Верю, что каждый ребенок заслуживает красивую, качественную книгу, созданную с любовью, в которой он узнает себя, свою культуру и свою страну. Привычка читать — это подарок на всю жизнь, и именно мы, родители, читая вместе с детьми, формируем ее с раннего возраста. С книг начинается мышление, воображение и уверенность — именно они становятся фундаментом для таланта, доброты и больших мечт», — говорит автор проекта и основатель издательства Гульназ Асакеева.

«Абв Алиппе: оку, сез, изилде» — это не только про буквы и звуки — это про чувство языка, про первые шаги к тому, чтобы понимать и любить родную речь. Когда ребенок учится складывать звуки в слова, он учится слышать голос семьи и страны. Обретает уверенность, желание мечтать и развиваться.

Такие книги становятся тихими помощниками родителей: вечером перед сном, по дороге в садик, за семейным столом.





«В современном мире, где экраны часто заменяют живое общение, крайне важно развивать воображение, мышление и любовь к чтению с самых ранних лет. Проект восполняет существующий пробел, предоставляя маленьким читателям качественный, яркий и доступный ресурс для обучения. Он играет важную роль в развитии образования и культуры», — отметила PR-менеджер компании «Умай Групп» Бермет Танабаева.

Над проектом работала команда профессионалов. Текст подготовили кандидат филологических наук и писатель Иманак Сагынбеков и заслуженный работник образования Раина Асакеева. Иллюстрации создала студия Kholant-art, а команда редакторов и дизайнеров сделала книгу удобной и яркой.

Большая часть тиража поступит в продажу в магазины:

Globus 1 — улица Аалы Токомбаева, 53/1 ;

Globus 11 — «Ала-Арча» — проспект Чингиза Айтматова, 299-В;

Globus-13 — проспект Чуй, 150;

Globus-26 — улица Медерова, 44/1,

часть книг будет разыграна среди покупателей и сотрудников сети. Так еще больше детей смогут познакомиться с кыргызским языком и культурой.

Инициатива реализована в рамках проекта «Умай Групп детям» — это социальная программа компании, направленная на поддержку образования, творчества и всестороннего развития детей. Проект объединяет культурные, спортивные, образовательные и благотворительные инициативы.





