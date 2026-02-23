14:06
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Бизнес

Сладкое «спасибо»: «Умай Групп» поздравила мужчин с 23 февраля

Каждый год к 23 февраля мужчины получают привычные подарки — носки, пену для бритья, гель для душа. Практично, привычно, без сюрпризов.

Но за пределами праздничных витрин есть мужчины, чья работа не про формальности. Она про ответственность. Про ночные смены. Про вызовы, когда другие спят. Про решения, от которых зависят безопасность и спокойствие тысяч людей.

В этом году «Умай Групп» решила сказать «спасибо» иначе — не стандартным набором, а теплом и вниманием. Представители компании лично приехали в государственные и муниципальные службы, чтобы поздравить мужчин фирменными тортами и словами благодарности.

Среди них — пожарные и спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники управления Патрульной службы милиции ГУВД Бишкека, водители департамента транспорта мэрии столицы, работники Северного РЭС Бишкека и муниципального предприятия «Тазалык», а также врачи-хирурги одной из городских больниц. Те, кто
обеспечивает свет и тепло в домах. Кто держит порядок на улицах. Кто спасает жизни. Кто принимает решения быстро и без права на ошибку.

«Нам хотелось добавить немного сладости в их непростые будни. Сказать лично «спасибо» за труд, мужество и преданность делу. За то, что делают жизнь кыргызстанцев защищенной и стабильной», — отметила PR-менеджер «Умай Групп» Бермет Танабаева.

Эта инициатива стала частью программы «Умай Групп» — для страны и общества». Компания системно поддерживает городские службы, социальные проекты и общественные инициативы, потому что устойчивый бизнес невозможен без сильного общества.

Иногда благодарность — это не громкие речи. Иногда это просто торт, привезенный в часть или дежурный кабинет. И искреннее «спасибо» тем, кто каждый день держит наш город чистым!

Мы поздравляем и желаем каждому мужчине нашей страны мира, здоровья, гармонии, благополучия и уверенности в будущем! Будьте счастливы и всегда рядом!

«Умай Групп» — крупнейший отечественный ретейлер, управляющий розничными сетями Globus, «Народный», «Достор» и SPAR.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/363074/
просмотров: 633
Версия для печати
Материалы по теме
Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
Globus и Be Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана
День защиты детей на площади Ала-Тоо: праздник радости с «Умай Групп»
Отметьте детский праздник с «Умай Групп»
10 лет Globus: От первого гипермаркета до крупнейшей сети в Кыргызстане
«Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
Globus и Be Adam: «Кыргызстандын керемети» — стиль, вдохновленный историей
В Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR
Популярные новости
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Бизнес
Сладкое &laquo;спасибо&raquo;: &laquo;Умай Групп&raquo; поздравила мужчин с&nbsp;23&nbsp;февраля Сладкое «спасибо»: «Умай Групп» поздравила мужчин с 23 февраля
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
23 февраля, понедельник
14:04
Кыргызстан обеспечивает себя шестью из девяти основных продуктов питания Кыргызстан обеспечивает себя шестью из девяти основных...
13:56
В Бишкеке на Киевской — Байтика Баатыра сбили скутериста
13:45
Глава кабмина представил мэрии Манаса нового градоначальника
13:44
В КР 100 айыл окмоту получат по $100 тысяч гранта на улучшение состояния пастбищ
13:24
В Бишкеке разыскивают восемь пропавших подростков — ориентировки ГУВД