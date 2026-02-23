Сладкое «спасибо»: «Умай Групп» поздравила мужчин с 23 февраля

Каждый год к 23 февраля мужчины получают привычные подарки — носки, пену для бритья, гель для душа. Практично, привычно, без сюрпризов.

Но за пределами праздничных витрин есть мужчины, чья работа не про формальности. Она про ответственность. Про ночные смены. Про вызовы, когда другие спят. Про решения, от которых зависят безопасность и спокойствие тысяч людей.

В этом году «Умай Групп» решила сказать «спасибо» иначе — не стандартным набором, а теплом и вниманием. Представители компании лично приехали в государственные и муниципальные службы, чтобы поздравить мужчин фирменными тортами и словами благодарности.

Среди них — пожарные и спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники управления Патрульной службы милиции ГУВД Бишкека, водители департамента транспорта мэрии столицы, работники Северного РЭС Бишкека и муниципального предприятия «Тазалык», а также врачи-хирурги одной из городских больниц. Те, кто

обеспечивает свет и тепло в домах. Кто держит порядок на улицах. Кто спасает жизни. Кто принимает решения быстро и без права на ошибку.

«Нам хотелось добавить немного сладости в их непростые будни. Сказать лично «спасибо» за труд, мужество и преданность делу. За то, что делают жизнь кыргызстанцев защищенной и стабильной», — отметила PR-менеджер «Умай Групп» Бермет Танабаева.

Эта инициатива стала частью программы «Умай Групп» — для страны и общества». Компания системно поддерживает городские службы, социальные проекты и общественные инициативы, потому что устойчивый бизнес невозможен без сильного общества.

Иногда благодарность — это не громкие речи. Иногда это просто торт, привезенный в часть или дежурный кабинет. И искреннее «спасибо» тем, кто каждый день держит наш город чистым!

Мы поздравляем и желаем каждому мужчине нашей страны мира, здоровья, гармонии, благополучия и уверенности в будущем! Будьте счастливы и всегда рядом!

«Умай Групп» — крупнейший отечественный ретейлер, управляющий розничными сетями Globus, «Народный», «Достор» и SPAR.