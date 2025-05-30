Отметьте детский праздник с «Умай Групп»

Пропустить такое невозможно!

Компания «Умай Групп» с радостью поддержала инициативу мэрии Бишкека и приглашает всех отметить День защиты детей на главной площади столицы.

Globus

«Народный»

«Достор»

SPAR

Четыре сети наших магазинов помогут превратить часть площади Ала-Тоо в маленькую волшебную страну, где живет беззаботное детство.

Ярмарка с любимыми товарами, ароматная выпечка, сладости, килограммы мороженого — мы позаботимся о том, чтобы семейный праздник прошел по-настоящему вкусно и весело!

Также в программе детского фестиваля:

веселые конкурсы с призами вместе с нашими веселыми аниматорами;

мастер-классы;

флешмоб;

праздничная дискотека под открытым небом.

Праздник детства пройдет на площади Ала-Тоо 1 июня с 10.00 до 22.00.

Проведите этот день вместе с нами — в атмосфере радости, творчества и зажигательных ритмов!