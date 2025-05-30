Отметьте детский праздник с «Умай Групп»

Пропустить такое невозможно!
Компания «Умай Групп» с радостью поддержала инициативу мэрии Бишкека и приглашает всех отметить День защиты детей на главной площади столицы.
Globus
«Народный»
«Достор»
SPAR
Четыре сети наших магазинов помогут превратить часть площади Ала-Тоо в маленькую волшебную страну, где живет беззаботное детство.
Ярмарка с любимыми товарами, ароматная выпечка, сладости, килограммы мороженого — мы позаботимся о том, чтобы семейный праздник прошел по-настоящему вкусно и весело!
Также в программе детского фестиваля:
- веселые конкурсы с призами вместе с нашими веселыми аниматорами;
- мастер-классы;
- флешмоб;
- праздничная дискотека под открытым небом.
Праздник детства пройдет на площади Ала-Тоо 1 июня с 10.00 до 22.00.
Проведите этот день вместе с нами — в атмосфере радости, творчества и зажигательных ритмов!