День защиты детей на площади Ала-Тоо: праздник радости с «Умай Групп»

1 июня площадь Ала-Тоо в Бишкеке превратилась в настоящий центр радости и волшебства. Множество гостей и жителей столицы собрались на главной площади, чтобы отпраздновать День защиты детей. Компания «Умай Групп» с радостью поддержала инициативу мэрии города Бишкека, и мы гордимся тем, что стали частью этого важного события.

Globus, SPAR, «Народный» и «Достор» не просто открыли магазин на главной площади столицы, а создали настоящую атмосферу праздника: с любимыми продуктами, ароматной выпечкой, мороженым, аниматорами, флешмобами и подарками.

Более 500 детей получили сладкие угощения в подарок от компании — и главное, море радости и улыбок! Наши аниматоры погрузили участников в атмосферу настоящего детского праздника, где царили смех, радость и веселье. Ведь дети — это наше вдохновение, наша самая большая радость, наш смысл жизни и наше будущее.

«Мы рады тому, что стали частью этого события и могли подарить радость жителям и гостям столицы. Такие мероприятия создают особенную атмосферу и помогают сделать наш город еще теплее и ближе. Мы благодарны всем, кто пришел и разделил с нами этот яркий, незабываемый день», — отметили в компании «Умай Групп».