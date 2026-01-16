Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой

Новогодние чудеса от MBANK уже стали реальностью для тысяч клиентов. Прямо на новогодней ярмарке счастливчики получили денежные призы за участие в марафоне призов. Но самое главное — чудо продолжается! В призовом фонде все еще остается еще 2 миллиона сомов. Это значит, что впереди еще много выигрышей, и любой из них может достаться именно вам.
Победители — реальные люди
В марафоне уже есть реальные победители, которые выполняли задания, собирали баллы, получали билетики, которые оказались для них счастливыми:
1 миллион сомов — Назгуль У.С., Юрий П.В.;
500 тысяч сомов — Таалайбек Р.Д., Динара Ы.Ы., Руслан Э.Р., Умар Ж.Ж.;
100 тысяч сомов — Тариэль У., Адилбек И.А., Нуризат К.Б., Нурдин О.О., Нурайым М.Э., Зарина К.Д..
Как работает марафон призов?
Все максимально просто:
-
выполняйте задания в приложении MBANK;
-
собирайте баллы и получайте билет.
Чем быстрее вы выполняете задания, тем выше шанс выиграть.
Как быстро заработать билет?
Вот несколько самых простых способов набрать баллы:
-
оплата с MPay — совершите покупку от 200 сом и получите + 77 баллов;
-
онлайн-депозит — откройте депозит от 10 тысячи сомов и получите + 450 баллов;
-
MBANK Junior — откройте ребенку карту Junior и получите + 350 баллов;
-
Visa GOLD — откройте карту VISA GOLD и получите + 350 баллов.
Баллы накапливаются автоматически, а билет можно заработать буквально за короткое время.
Именно ваш билет может быть счастливым!
Успейте запрыгнуть в последний вагон и не упустить свой шанс. Выполняйте задания, собирайте баллы, получайте билетики — и, возможно, уже совсем скоро именно ваше имя окажется в списке победителей.
Не упустите свою возможность стать следующим обладателем денежного приза от MBANK!
MBANK — первый цифровой!
Лицензия № 14 НБ КР.