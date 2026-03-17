Впервые в Центральной Азии: карта с Лионелем Месси от Mastercard и MBANK

Mastercard и MBANK объявляют о запуске уникального продукта для футбольных фанатов и ценителей эксклюзивных банковских решений. Впервые в Центральной Азии выпущена карта Messi Mastercard Gold с изображением мировой футбольной иконы и амбассадора Mastercard Лионеля Месси. Она символизирует соединение финансов и мирового спорта, предоставляя держателям возможность стать частью глобального футбольного события.

Новая карта Messi Mastercard Gold обладает уникальным дизайном с изображением Лионеля Месси и эксклюзивным номером, не повторяющимся нигде в мире. Это не просто платежный инструмент, а коллекционный продукт для тех, кто любит спорт, хочет быть ближе к миру топового футбола и выражать свою индивидуальность.

В честь запуска Mastercard и MBANK проводят масштабную акцию: клиенты, оформившие предзаказ карты Messi Mastercard Gold через мобильное приложение MBANK с 16 марта по 10 апреля 2026 года, автоматически участвуют в розыгрыше. Главный приз — поездка для двоих на финал Лиги чемпионов УЕФА — 2026 в Будапеште.

Главный приз включает в себя:

  • два билета первой категории на матч;
  • проживание в отеле на двоих;
  • подарок от Mastercard и УЕФА;
  • все трансферы по программе: аэропорт — отель — аэропорт и отель — стадион — отель.

Кроме главного приза, участники смогут выиграть эксклюзивные наборы сувенирной продукции Mastercard и УЕФА: брендированные спортивные сумки, футболки, бутылки для воды и брелоки.

Механика акции проста: каждому предзаказу карты присваивается уникальный номер заявки в последовательном порядке. Победители определяются по заранее установленным номерам заявок:

  • № 300 — набор сувениров (спортивная сумка, футболка, бутылка для воды, брелок);
  • № 600 — набор сувениров (спортивная сумка, футболка, бутылка для воды, брелок);
  • № 1000 — поездка для двоих на финал Лиги чемпионов УЕФА — 2026 в Будапеште.

Участниками могут стать жители Кыргызской Республики, которые прошли полную идентификацию в мобильном приложении MBANK и оформили предзаказ карты Messi Mastercard Gold в период акции.

Карта Messi Mastercard Gold сочетает статус, ценность и эксклюзивность. Стоимость предзаказа в приложении MBANK, включая обслуживание в первый год, составляет 1 тысячу сомов. Срок действия карты — три года. Ее держатели получают 3 процента кэшбэка на покупки через POS-терминалы и онлайн как в Кыргызстане, так и за рубежом.

Максатбек Ишенбаев, председатель правления MBANK: «Для MBANK это не просто выпуск новой карты — это создание уникального продукта на стыке финансов, технологий и мирового спорта. Впервые в Центральной Азии наши клиенты могут оформить карту с изображением Лионеля Месси — символа совершенства, дисциплины и побед. Мы стремимся создавать решения, которые дарят не только удобство, но и эмоции. Возможность выиграть поездку на финал Лиги чемпионов делает этот запуск особенно значимым для наших клиентов».

Санджар Жамалов, генеральный директор Mastercard в Казахстане и Центральной Азии: «Мы интегрируем глобальные спонсорские активы Mastercard в инновационные маркетинговые проекты для клиентов по всему миру. Наше партнерство с Лионелем Месси — уникальный актив, и сегодня мы рады активировать его в Кыргызстане в рамках запуска карты Mastercard и MBANK для футбольных болельщиков и энтузиастов. Это сотрудничество не только укрепляет наше присутствие на кыргызском рынке, но и служит важным подтверждением долгосрочного партнерства с MBANK».

Запуск карты Messi Mastercard Gold подтверждает приверженность Mastercard и MBANK к инновационным продуктам, объединяющим глобальные привилегии и уникальный опыт. Теперь каждый клиент может приблизиться к миру топового футбола — от карты в кошельке до места на трибунах крупнейшего матча Европы.

MBANK — первый цифровой банк! Сделан в Кыргызстане!

Лицензия НБ КР № 014.
